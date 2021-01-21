بعد قتل أم لابنتها بـ صفعة.. الإفتاء: الضرب على الوجه حرام

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

التربية بالضرب أمر قد تتجه له بعض الأمهات خلال تأديبهن لأطفالهن، أو تصحيح اخطائهن، فالبعض منهن قد يتجه للصفع على الوجه، كشكل من أشكال العقاب، حيث حاولت إحدى السيدات في الإسكندرية تأديب ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، بعدما انزلقت قطعة من الكيك من يدها على الأرض، فصفعتها صفعة قوية أدت إلى فقدانها حياتها، حيث توفيت في الحال، لأنها ارتطمت بجدار داخل المنزل.

وهو الأمر الذي لم تغفله دار الإفتاء المصرية، حيث تسأل أحد الأشخاص عن حكم ضرب الأطفال على الوجه؟.

ومن جانبه، رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال، خلال مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الشيخ: «النبي صلى عليه وسلم حرم ضرب الوجه سواء الصغير أو الكبير، فالنبي نهى عن ضرب الوجه حتى في القتال، لأن فيه امتهان للمضروب، وهذا لا يجوز».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن النبي لم يكن يرفع صوته وكان معتدلا، وعلى الوالدين عند تربية الأبناء أن يكون ذلك برفق وعدم الغضب، حتى ينشأ الأولاد أسوياء. ونصح الآباء على أن يكونوا رفقاء في تربية أولادهم أيا كانت أعمارهم.