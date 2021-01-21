أسهل طريقة لعمل الحمام المحشي المحمر بدون قلي

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
05:00 ص | الخميس 21 يناير 2021
نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الحمام المحشي المحمر، بدون أي قلي أو استخدام الزيت وذلك فقط بتحضير الحمام المحشي في الكيس الحراري بخطوات بسيطة ومضمونة النتائج كالآتي:
طريقة عمل الحمام المحشي في الكيس الحراري
- تغسل الكبد والقوانص جيدا بالخل الأبيض والملح والليمون وتشطف عدة مرات بالماء النظيف ثم تقطع قطع صغيرة.
- يشوح البصل المفروم فى الزبدة على النار ثم يضاف الكبد والقوانص و الأرز ويقلبوا جيدا.
- يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء الساخن للأرز ويترك الخليط حتى قرب تمام النضج «نصف تسوية» ويرفع من النار.
- تفرم الطماطم مع ملح وفلفل وقرفة وفص ثوم وزعتر وتوابل في الكبة ثم يوضع على الحمام ويتبل جيدا من الداخل والخارج قبل حشوه.
- يحشى الحمام بالأرز من أعلى الرقبة برفق مع الانتباه لعدم زيادة الحشو حتى لا يخرج منه ثم تغلق الأرجل وتكتف في بعضها.
- يرتب الحمام المحشي في الكيس الحراري وعليه باقي تتبيلة الطماطم بالبصل ثم يوضع الكيس في صينية الفرن.
- يغلق الكيس الحراري ويربط من أعلاه ثم تفتح به 3 فتحات بطرف السكين.
- يوضع القليل من الماء الساخن في الصينية أسفل الكيس.
- توضع الصينية بالكيس في الرف السفلي بالفرن الساخن على حرارة متوسطة لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.
- بعد التأكد من تمام تسوية الحمام يفتح الكيس تماما وتدخل الصينية مجدداً الفرن ولكن مع فتح الشواية فقط لمدة 10 دقائق حتى يحمر الوجه ثم يخرج.
ويقدم ساخنا