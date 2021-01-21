أسهل طريقة لعمل الحمام المحشي المحمر بدون قلي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الحمام المحشي المحمر، بدون أي قلي أو استخدام الزيت وذلك فقط بتحضير الحمام المحشي في الكيس الحراري بخطوات بسيطة ومضمونة النتائج كالآتي:

طريقة عمل الحمام المحشي في الكيس الحراري

- تغسل الكبد والقوانص جيدا بالخل الأبيض والملح والليمون وتشطف عدة مرات بالماء النظيف ثم تقطع قطع صغيرة.

- يشوح البصل المفروم فى الزبدة على النار ثم يضاف الكبد والقوانص و الأرز ويقلبوا جيدا.

- يضاف الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوز الطيب والبهارات والماء الساخن للأرز ويترك الخليط حتى قرب تمام النضج «نصف تسوية» ويرفع من النار.

- تفرم الطماطم مع ملح وفلفل وقرفة وفص ثوم وزعتر وتوابل في الكبة ثم يوضع على الحمام ويتبل جيدا من الداخل والخارج قبل حشوه.

- يحشى الحمام بالأرز من أعلى الرقبة برفق مع الانتباه لعدم زيادة الحشو حتى لا يخرج منه ثم تغلق الأرجل وتكتف في بعضها.

- يرتب الحمام المحشي في الكيس الحراري وعليه باقي تتبيلة الطماطم بالبصل ثم يوضع الكيس في صينية الفرن.

- يغلق الكيس الحراري ويربط من أعلاه ثم تفتح به 3 فتحات بطرف السكين.

- يوضع القليل من الماء الساخن في الصينية أسفل الكيس.

- توضع الصينية بالكيس في الرف السفلي بالفرن الساخن على حرارة متوسطة لمدة ساعة أو حتى تمام النضج.

- بعد التأكد من تمام تسوية الحمام يفتح الكيس تماما وتدخل الصينية مجدداً الفرن ولكن مع فتح الشواية فقط لمدة 10 دقائق حتى يحمر الوجه ثم يخرج.

ويقدم ساخنا