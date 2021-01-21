قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل الأرز الصيني، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل الأرز الصيني

جمبري

حبة بركة

سمسم

بصل اخضر مفروم ناعم

ثوم مفروم

زيت

ذرة

ملح

فلفل أسود

فلفل احمر مفروم

نصف كوب بسلة بالجزر

جنزبيل مفروم

صويا صوص

ارز بسمتي مسلوق

بصل اخضر شرائح

طريقة تحضير الأرز الصيني

يشوح البصل في الزيت مع الثوم المفروم والسمسم وحبة البركة

ثم يضاف الجمبري ويشوح جيدا ثم يضاف الصويا صوص

ثم يضاف رشة من الفلفل الأسود ثم يضاف البسلة والجزر

ثم يضاف الأرز وتقلب كل المكونات جيدا وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات

ويقدم ويزين بالبصل الأخضر