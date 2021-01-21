الامارات | على طريقة فيكتوريا بيكهام.. «الليجنز» نجم موضة 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فيكتوريا بيكهام.. «الليجنز» نجم موضة 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل «الليجنز الفينيل» نجم الموضة النسائية في 2021، ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالأنوثة، على طريقة النجمة فيكتوريا بيكهام، وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر.

وأوضحت مجلة Elle أن السروال «الليجنز»، الذي يمتاز بقصته الملتصقة بالجسم، يأتي هذا العام مصنوعاً من خامة «الفينيل» اللامعة، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أنوثة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن «الليجنز الفينيل» يكتسي غالباً باللون الأسود، ليضفي على المظهر طابع الأناقة والفخامة.

وعلى غرار فيكتوريا بيكهام، يمكن تنسيق «الليجنز الفينيل» مع بلوزة أنيقة وبوت من «الفينيل» أيضاً.

وعلى طريقة هايلي بيبر، يمكن تنسيق «الليجنز الفينيل» مع بلوزة ذات فيونكة، وجاكت جلدي بأكتاف عريضة، مع حذاء بكعب عال يتألق باللون الأسود.

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