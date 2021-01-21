الامارات | «فخر الأجيال للصيد بالصقور» تنطلق 30 الجاري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال للصيد بالصقور» تنطلق 30 الجاري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في 30 الجاري بمنطقة الروية بدبي، منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأشار المركز إلى أن «فخر الأجيال» تعد ثاني أضخم حدث على أجندة بطولات فزاع، التي ينظمها المركز سنوياً، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم ونشر الرياضات التراثية، وتعزيز الموروث بين الأجيال.

وشهدت منافسات الطيارة اللاسلكية إقبالاً على المشاركة، إذ ستنظم في 30 و31 الجاري، على أن تنطلق بعدها بقية أشواط البطولة، التي تشمل فئات: «الشيوخ» و«العامة» و«الملاك» و«المحلي» و«الخليجيين» و«الناشئين» و«النخبة»، إلى جانب استضافة عدد من جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة التي تواصل الانطلاقة القوية، بالتعاون بين المركز، ونادي أبوظبي للصقارين.

وكشف رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دميثان بن سويدان، عن إجراء تعديلات على منافسات «الطيارة اللاسلكية»، من شأنها زيادة قوة المسابقة، وعدد المشاركين من الصقارين، من خلال تنظيم أربعة أشواط: (الفرخ والجرناس للشيوخ، والفرخ والجرناس للعامة)، مضيفاً أن هناك «تغييراً في طريقة تنفيذ الشوط، من خلال جعل مسافة الثلاثة كيلومترات ممتدة بشكل مستقيم، عوضاً عن تنفيذها بأسلوب الذهاب والعودة، وخفض مسافة السباق إلى 1.5 كيلومتر فقط، ما يجعلنا نترقب دخول أسماء وفرق جديدة على خط المنافسة هذا العام».

وأكد بن سويدان أن فرق العمل أنجزت الترتيبات، لاستقبال الحدث في الخيمة الذكية الخاصة بالمركز في منطقة الروية بدبي، كما أطلقت خاصية التسجيل عن بُعْد، أيضاً، عبر تطبيق «F3»، من أجل التسهيل على المشاركين، عبر الإجراءات الذكية في إنجاز خطوات المشاركة بسهولة وسرعة وبأقل جهد على الصقارين، انطلاقاً من حرص المركز على تطبيق معايير السعادة في خدمة المشاركين بالحدث.

يشار إلى أن الأشواط، التي كانت مخصصة للخليجيين في بطولة فزاع للصيد بالصقور - التلواح، وتم تأجيلها ستقام ضمن بطولة فخر الأجيال هذا الموسم.

دميثان بن سويدان:

• «تعديلات على منافسات (الطيارة اللاسلكية)، تهدف إلى زيادة قوة المسابقة».

• إطلاق التسجيل عن بُعْد عبر تطبيق «F3».

• البطولة تدعم وتنشر الرياضات التراثية.

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