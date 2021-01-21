الامارات | «أمير الشعراء» يبدأ الرحلة التاسعة في موسم استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» يبدأ الرحلة التاسعة في موسم استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، رحلة الموسم التاسع من برنامج أمير الشعراء الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ونظراً إلى ظروف جائحة «كورونا»، أرسل الشعراء مشاركاتهم من خلال مقاطع فيديو، وتابعت لجنة التحكيم هذه المشاركات وقيّمتها، كما تواصلت مع الشعراء المشاركين، وقابلتهم بشكل مباشر، لتبدأ بذلك رحلة البحث عن حلم جديد.

استهلّت الحلقة التسجيلية الأولى التي بثت، أول من أمس، على قناتَي «أبوظبي» و«بينونة»، مشوارها من خلال عرضها تقريراً سلط الضوء على جوانب من الحياة اليومية لأعضاء لجنة التحكيم، التي تضم كلاً من: رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، الناقد الدكتور صلاح فضل، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، الدكتور عبدالملك مرتاض، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم.

‏ونظراً إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لم يتمكن عضو لجنة التحكيم، الدكتور عبدالملك مرتاض، من الانضمام إلى لجنة التحكيم خلال مرحلة اختبارات الشعراء، إذ استُعين بخبرات عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج، الشاعر والروائي والناقد الدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بجامعة محمد الخامس في الرباط.

وشهد برنامج «أمير الشعراء» منافسات حاسمة في الحلقة التسجيلية الأولى، التي تم خلالها استعراض مقابلات المشتركين عبر الاتصال المرئي المباشر مع لجنة التحكيم، وشارك فيها نخبة من الشعراء المبدعين من جنسيات عربية وأجنبية، الذين قدموا أفضل ما لديهم لتحقيق حلم الحصول على لقب أمير الشعراء وخاتم وبردة الإمارة.

وحظيت معظم القصائد بإشادة لجنة التحكيم، فيما أثار بعضها انتباه أعضاء اللجنة، نظراً لاكتمالها من حيث المعنى والمبنى والصور الشعرية والحداثة. وأكد البرنامج أن جهود لجنة التحكيم تتضافر مع اللجنة الاستشارية للبرنامج، التي تضم كلاً من مدير أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، سلطان العميمي، ورعد بندر، والدكتور محمد حجو، والدكتور أحمد خريس.

جوائز

سيحصل الفائز بلقب أمير الشعراء على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيفوز بـ300 ألف، على أن تمنح جائزة بـ200 ألف لصاحب المركز الرابع، و100 ألف للفائز بالمركز الخامس، و50 ألفاً للفائز بالمركز السادس.

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