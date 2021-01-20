سيدة تضع 1000 جنيه مكافأة لمن يجد كلبتها بالتجمع: ضربوا ابني وخطفوها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة، تعرضت لها إحدى سيدات التجمع الأول، بعدما قررمجهولان، بحد وصفها، خطف كلبتها الخاصة، التي كانت توجد برفقة طفلها «عمرو» 14 عاما، فلم تتوقع السيدة بوسي محمد أن يومًا عاديا كالتي اعتادت عليه هي وطفلها سينقلب ضدهما، ويفقدهما صديقتهما الوفية، لترصد كاميرات المراقبة 3 أشخاص يعتدون على طفلها لسرقة «الكلبة».

وتسرد السيدة الواقعة، التي أصابتهما بالضيق، قائلة: «الموضوع إن ابني خرج يمشي الكلب جنب عربية، راحت لفت حواليه حوالي مرتين والكلام ده ظاهر في كاميرات البيت وفجأة وقفت العربية ونزل منها اتنين شباب واحد كتف ابني ورماه في الأرض والتاني شال الكلبة وحطوها فالعربية وجريوا».

وتتابع الأم خلال حديثها لـ «هُن»: «الموضوع حصل إمبارح 9 الصبح، ضربوا ابني على راسه، وفعلا حالتنا مش كويسة تمامًا بسببها»

وعن تحرير محضر رسمي، بما تعرض له الابن، أكدت الأم أنها لم تُحرر محاضر، معتمدة على ما رصدته كاميرات المدينة السكنية.

أما عن الكلبة، قالت أم الطفل: «عاملة مكافأة 1000 جنيه للي هيلاقيها ويرجعهالنا».