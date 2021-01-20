دار الإفتاء تعلق على واقعة «العروس الحامل»: طلب الشهرة مكروه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

علقت دار الإفتاء المصري، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على واقعة العروس الحامل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ودونت الدار الإفتاء عبر صفحتها، قائلة: «الشُّهْرة -وهي رَغْبة الشخصِ في الظهور بحيث يكون معروفًا مشارًا إليه بين الناس- إِن كانت مِن طَلَب الشخص نفسه؛ فهي مكروهة خاصة إذا كانت لطَلَب الجاه والسمعة؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ».

وتابعت: «وروى البيهقي والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء، أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه».

صاحب صور «العروس الحامل»: عملنا كدة عشان الشهرة حلوة

وأوضح مجدي محمود، صاحب صور «العروس الحامل» إنه أجرى ذلك الفرح كنوع من الاحتفال، بعدما علم أن زوجته حامل في مولودهما الأول، قبل معرفة نوعه، مضيفا خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ما قام به كان نوع من الفكاهة والدعابة مع أصدقائه، ولم يسع للتخلص من مولوده أو كونه «زواج تجربة» كما أشاع البعض: «مفيش فلوس مناإنستجرام، ومش بنقبض خالص».

وأوضح مجدي، أن هناك عدد من الأشخاص أخذوا الصور والفيديوهات، وقصوا أجزاء منها دون استبيان الحقيقة من الأساس: «لو حد عايز يعرف احنا متجوزين ولا لا، مكتوب على صفحاتنا الشخصية، وفيه صور لينا مع بعضنا من قبل».

محمود مجدي: الشهرة حلوة.. ونفسنا نبقى مشاهير

وتابع: «الشهرة حلوة ونفسنا نبقى مشاهير، بس بالحاجة اللي بنعملها، والمحتوى اللي بنقدمه، مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض، أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد سكرين من فيديو أنا رافعه، وواضح فيه جدا أحنا بنعمل إيه، وإن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعانا فيها نوع الجنين، ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد أنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية، بيقول لنفسه إيه؟، والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيروا من غير ما حتى يعقلوا الكلام أو يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد إنتو إيه».

وكان زوجان، أثارا الجدل بعد ظهورهما في حفل أشبه بحفل زفاف، حيث بدت العروس بفستان فرح، وهي ببطن منتفخة، وعقب الاتهامات التي لاحقتهما، أكدا أنها حفل لمعرفة نوع الجنين.