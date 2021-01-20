والدة إيناس مكي: بنتي متمكنة من اللغة العربية.. ومش بتحب دور الخوجاية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت السيدة حورية، والدة الفنانة إيناس مكي، إن ابنتها شقية ومشاغبة، مشيرة إلى أن لديها 5 أبناء، وكانت تربيتهم صعبة، خاصة أن منهم اثنين يعملان في مجال الفن، هما إيناس وأحمد، الذي يتميز بالمشاغبة وهو دائما يريد أن ينفذ الأعمال بمفرده، منذ أن كان طفلا، ويردد مقولة «وحدي وحدي»؛ إذ كان يرفض أن تحممه أمه فيستحم بمفرده، مختلفا عن باقي إخوته الكبار، لكن الأولى رأيها من رأسها.

حورية: أقرب أولادي إلي إيناس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مبيعرفوش يكذبوا»، المذاع على فضائية cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وسهير جودة، أن كل أولادها قريبين إلى كل قلبها، لكن أكثرهم قربا «إيناس» التي تتميز بالعقل منذ صغرها، متابعة: «بتفرج على أعمالهم من وراهم، وبحب أعمال أحمد ابني، بحسه ظريف، وأكتر دور بحبه هو إتش دبور، وفيلم لا تراجع ولا استسلام، وبحب أشوف أعمال بنتي إيناس بس المؤلفين حاصرينها بس في دور إنها واحدة خواجية، وهي مش حابة الدور ده، عاوزه تغير، وكنت أشفق عليها في أدوار السيدة بنت البلد؛ لأنه دور صعب فمعالي زايد كانت تقدم أدوارها ببراعة، لكن كنت شايفة إن إيناس مش هتجيب ده بسهولة، بس هي أثبتتلي إنها تقدر في المسرح».

إيناس متمكنة من اللغة العربية

وواصلت «حورية»: «أنا نفسي تعمل دور باللغة العربية؛ لأنها متمكنة منها، وكانت بتستعد لقراءة النشرة في الإمارات؛ لأنها كانت متمكنة في اللغة؛ لكن لم تكمل لأنها صغيرة».

وحورية متزوجة من رجل جزائري، هو والد الفنان أحمد مكي، وأخته إيناس.

وبدأ أحمد مكي مسيرته الفنية في عام 2001، ونال أول بطولة مطلقة له في عام 2008، بفيلم «إتش دبور».