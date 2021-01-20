نور عمرو دياب تواجه التنمر بها بالتجاهل والحلوى «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قررت نورعمرو دياب، الابنة الكُبرى للهضبة، والفنانة شيرين رضا، مواجهة حملات التنمر التي تعرضت لها مؤخرًا بالتجاهل والاستمتاع بأوقاتها على طريقتها الخاصة، وشاركت ابنة الهضبة، متابعيها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة لقطات مصورة وهي تتناول الطعام والحلوى المفضلة لها، متجاهلة الرد على المتنمرين، وتعليقاتهم السلبية.

انتقادات لـ نور عمرو دياب بسبب النمش

وكانت نور عمرو دياب، ابنته الأولى، تعرضت مؤخرًا لانتقادات وتنمر بسبب النمش الكثير لموجود على وجهها،، فكانت من بين التعليقات: «شكلك فعلا صعب أوي بالنمش، لازم تعملي عملية تجميل بالليزر علشان يتشال»، و«حرام عليكم، كفايا تنمر وقلة أدب، البنت حلوة وجميلة في كل أحوالها، خليكم في نفسكم»، و«شكلك فعلا من قريب مش حلو خالص يا نور».

وعلى الفور، قررت والدتها، الفنانة شيرين رضا، الرد بشكل غير مباشر، من خلال نشرها لصورة لها في مرحلة المراهقة، والنمش موجود على وجهها، تضامنًا مع ابنتها.

من هى نور عمرو دياب؟

نور هى الابنة الأولى لعمرو دياب، والابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، الابنة الوحيدة لمؤسس فرقة رضا، الفنان الراحل محمود رضا، وأهداها الهضبة في عام 1996، أغنية «نور العين».

وقررت نور عمرو دياب، دراسة العديد من التخصصات، على رأسها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، فضلا عن دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، قبل توجهها للعمل كبلوجر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة شيرين رضا من قبل، أنها تحلم بأن تظل ابنتها سعيدة، ولا تنتظر زواجها، مشيرة إلا إنها تأمل ألا تعيش ابنتها ما عاشته هي.