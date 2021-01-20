ابتعدي عنها.. أسوأ 10 أطعمة تضر بالبشرة وتصيب الجلد بالشيخوخة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كما أن هناك أغذية تحافظ على إشراقة البشرة، فهناك أيضًا أطعمة تعمل على تدميرها والإسراع من شيخوختها، بالإضافة إلى التسبب بظهور التجاعيد المبكرة.

وفي إطار ذلك استعرض موقع "eatthis" آراء العديد من أطباء الأمراض الجلدية، حول الأطعمة التي تسبب تفاقم مشاكل الجلد، حيث استخلص منها قائمة بأسوأ 10 أطعمة تضر بالبشرة وتصيب الجلد بالتجاعيد والشيخوخة المبكرة.

في البداية توضح الدكتورة ميشيل جرين- أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية،

أن العديد من الدراسات أثبتت الصلة بين حب الشباب وبعض الأطعمة، مشيرة إلى أن الأبحاث الحديثة تظهر أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تطور حب الشباب، فالأشخاص المصابون بحب الشباب يميلون إلى استهلاك كربوهيدرات مكررة أكثر من الأشخاص الذين يعانون من القليل من حب الشباب أو لا يعانون منه، فتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة الخبز والبسكويت والحبوب والمعكرونة (كلها مصنوعة من الدقيق الأبيض) .

اللحوم الدهنية

وتؤكد ميشيل جرين، أنه من المهم التأكد من الحصول على أفضل الأطعمة للصحة، وعندما يتعلق الأمر باللحوم، فإن القطع الدهنية من اللحوم، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ترتبط بتركيزات عالية من عامل نمو الأنسولين، الذي يحفز إنتاج الهرمونات الجنسية التي يمكن أن تزيد من إنتاج حب الشباب، فتنصح بأنه حال كان اللحم جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي، فلابد من اختيار القطع الخالية من الدهون مع القليل جدًا من الدهون.

ويقول الدكتور هوارد سوبيل، طبيب الأمراض الجلدية وجراح الأمراض الجلدية في مستشفى Lenox Hill في مدينة نيويورك: "اللحوم الدهنية غنية بالنترات ويجب تجنبها، لأن النترات يمكن أن تلحق الضرر بالجلد عن طريق التسبب في الالتهاب والتجاعيد، ويمكن أن تحتوي اللحوم المصنعة أيضًا على مستويات عالية من الصوديوم، والتي يمكن أن تجفف البشرة وتضعف إنتاج الكولاجين".

أطعمة ذات مؤشر عالي لنسبة السكر في الدم

وفقًا للدكتور جوشوا زيشنر طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، فإن الأطعمة عالية نسبة السكر في الدم، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والبطاطا، تلحق الضرر بالبشرة، فيقول: "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لا تسبب فقط ظهور حب الشباب، ولكنها قد ترتبط أيضًا بالشيخوخة المبكرة".

ويوضح أن ارتفاع مستويات السكر في الدم الذي يمكن أن تسببه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع يؤدي إلى عملية تسمى glycation ، حيث ترتبط جزيئات السكر بالكولاجين في الجلد، مما يؤدي إلى تصلب الكولاجين.

المحليات الصناعية

ويقول الدكتور هادلي كينج- طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، إن الأطعمة المحلاة صناعياً، مثل المشروبات الغازية وصلصة المعكرونة والعصائر، يمكن أن تسبب مشاكل للبشرة أيضًا، ويشير إلى أنه ثبت أن المحليات الصناعية قادرة على التأثير على هرمونات الجسم بنفس الطريقة التي يؤثر بها السكر، لذلك قد تساهم أيضًا في ظهور حب الشباب، كما يلاحظ أيضًا أن جزيئات السكر الزائدة ترتبط بالكولاجين والإيلاستين من خلال عملية تسمى glycation ، حيث تؤدي هذه العملية في النهاية إلى فقدان ألياف الكولاجين والإيلاستين قوتها ومرونتها، مما يساهم في شيخوخة الجلد، لافتًا إلى أن هذه البروتينات المترابطة المعروفة باسم AGEs ثبت أنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بفقدان المرونة والتماسك في الجلد.

منتجات الألبان

تقول ديانا مادفيس الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية Mount Sinai للطب: "الدراسات التي تبحث في المراهقين واستهلاك الحليب تظهر ارتباطًا بحب الشباب"، مشيرة إلى أن حليب البقر يرفع مستويات الأنسولين وبعض العلامات التجارية لديها هرمونات النمو، وأن الأنسولين المرتفع يزيد من مستويات الكورتيزول المنتشرة التي ترتبط بالغدد الدهنية، مما يزيد من إنتاج حب الشباب.

وتتتابع بأنه نظرًا لارتباط حليب البقر بمشاكل الجلد، فإن الأمر نفسه ينطبق على منتجات الألبان المصنوعة من حليب البقر، مثل أنواع معينة من الجبن والآيس كريم، ناصحة بتناول حليب اللوز لأنه بديل جيد.

الوجبات السريعة

وتوضح الدكتورة ميشيل جرين أن حب الشباب يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتباع نظام غذائي غربي غني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة، مشيرة إلى أن المواد الغذائية السريعة مثل البرغر والناجتس والهوت دوج والمشروبات الغازية، والحليب المخفوق، ومشددة على أنها دعائم أساسية في النظام الغذائي وقد تزيد من خطر ظهور حب الشباب.

البطاطس المقلية

مثل الوجبات السريعة، يجب تجنب هذه الأطعمة المقلية إذا كنت تريد أن تبدو بشرتك شابة قدر الإمكان، فيوضح الدكتور هوارد سوبيل أن هذه الأطعمة تشتهر بقليها في الكثير من الزيوت التي تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد، كما أنها مليئة بالكربوهيدرات المكررة، التي تسبب الالتهابات، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والبشرة المبكرة وشيخوخة الجلد.

الشوكولاتة

ويكشف الدكتورة ميشيل جرين أنه تم اكتشاف أن الشوكولاتة تزيد من فرص ظهور حب الشباب، موضحًا بأن الجسم يستقبل هذه الكربوهيدرات بنفس طريقة السكر، مما يعني أنها يمكن أن تسبب أيضًا التجاعيد عن طريق إتلاف الكولاجين في البشرة، كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات المكررة، مثل تلك الموجودة في الحلوى والشوكولاتة، إلى زيادة إنتاج الدهون، وتحفز الاستجابات الالتهابية في الجسم، وكلاهما معروف بزيادة خطر انتشار الحبوب.

المشروب الغازية

يقول الدكتور هوارد سوبيل: "يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى إتلاف إمدادات الكولاجين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد"، موضحًا أن الصودا تحتوي على الفوسفات وعندما تزداد هذه المستويات، فإنها تضعف الجلد وتسبب الشيخوخة المبكرة - أي التجاعيد.

المخبوزات

غالبًا ما يتم تحميل المخبوزات بالدهون المتحولة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على البشرة والصحة العامة، فيمكنها رفع نسبة الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الجيد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للدكتورة ميشيل جرين.

وتتابع: "إن تناول الكثير من السكر والكربوهيدرات المصنعة مثل المخبوزات يمكن أن يؤدي إلى تلف كولاجين البشرة.. فالمعجنات السكرية تبدو لذيذة ولكنها مليئة بالسكر، وهو ما قد يكون مرتبطا بتطور التجاعيد.. والبشرة ليست الشيء الوحيد المعرض للخطر عند تناول الكثير من السكر".

الأطعمة الحارة

تتسبب الأطعمة الحارة بزيادة حرارة الجسم بشكل كبير وهذا ينعكس على البشرة عن طريق زيادة حب الشباب وغيره من الأمراض الجلدية الالتهابية، ولذا يجب التخفيف من التوابل الحارة قدر الإمكان واستبدالها بالأعشاب كالزعتر والنعناع والكزبرة، وفقًا للدكتورة ميشيل جرين.