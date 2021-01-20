13 استخداما للخل لا تتوقعيه.. منها إزالة البقع من السجاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الخل من المكونات الأساسية للعديد من الأطباق والأكلات اليومية، لكن هناك بعض الاستخدامات الأخرى له خارج حدود الاستخدام الغذائي، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "wisebread".

- إزالة البقع من السجاد

لتنظيف السجاد الخاص بك، اخلطي كوبًا من الخل الأبيض مع الماء الدافئ، وضعيه على السجاد واتركيه لبضع دقائق ثم قومي بتجفيفه.

- الحفاظ على لون الملابس

تؤدي إضافة نصف كوب من الخل إلى الغسيل إلى جعل الملابس ذات اللون الأبيض أكثر بياضًا، وإزالة الروائح الكريهة التي يمكن أن تكتسبها الملابس بعد فترة طويلة من التخزين.

- التخفيف من حدة قدم الرياضي

هذه العدوى الفطرية يمكن أن تتسبب في الحكة الشديدة والجفاف، ما عليك سوى وضع قدميك في الخل الممزوج بالماء.

- إخفاء الخدوش في الأثاث

امزجي القليل من الخل مع اليود، وامسحي الأثاث ستلاحظين أن معظم الخدوش ستختفي، كما يساعد على أن يبدو الأثاث أنه جديد.

- التخفيف من الكدمات

إذا قمت بنقع منشفة ورقية مع الخل، ثم قم بوضعها على منطقة مصابة حديثًا من جسمك، سيساهم الخل في التقليل من ألم الكدمة.

- القضاء على قشرة فروة الرأس

يمكنك القضاء على القشرة باستخدام الخل، عن طريق مزج مقادير متساوية من الخل والماء في زجاجة رذاذ، وضعيها على شعرك بعد الشامبو، واتركيها لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه.

- الحفاظ على الأزهار

ستساعد إضافة ملعقة كبيرة من الخل المضاف إلى ماء الزهور، على البقاء منتعشة لفترة أطول.

- تنظيف الميكروويف

املأ وعاءً صغيرًا بكمية متساوية من الماء والخل الأبيض، وقومي بتسخينه لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، سيتصاعد البخار من داخل الميكروويف، ثم اغمسي قطعة قماش أو إسفنجة في خليط الخل الساخن وامسحي الأطعمة المتبقية والأوساخ في الميكروويف.

- تلميع الفضة

أحضري صودا الخبز والملح وضعيهم في مقلاه من الألومنيوم وضيفي إليهم الخل والماء المغلي ثم ضعي الفضة، اتركيها قليلا ثم امسحيها جيدا.

- تنظيف فرش الطلاء وجعلها جديدة

سواء كنت تستخدم فرش الطلاء للفن أو للتزيين الداخلي، قد يكون من الصعب تنظيفها، ضعي الفرشاة في وعاء لمدة ساعة على الأقل، ثم ضعي وعاء الخل على النار حتى يصل للغليان، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ والصابون، واتركيها حتى تجف، ستكون فرشك خالية تمامًا من الطلاء.

- التخلص من رائحة سلة المهملات

الخل يحتوي على خصائص تساعد على إزالة الرائحة الكريهة من سلة المهملات، عن طريق سكب نصف كوبا من الخل في قاع السلة، ثم اشطفيها واتركيها حتى تجف.

- تنظيف المرحاض

لتنظيف المرحاض دون أي مواد كيميائية، صبي كوبا من الخل الأبيض في المرحاض، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

- تنظيف السيارات

استخدامك للخل يعد من أفضل المنتجات الطبيعية للعناية بزجاج سيارتك وإزالة الروائح الكريهة بداخلها. بدلا من استخدام معطرات الجو.