احذر.. تناول الكمون المغلي في هذا الوقت يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

بالرغم من أن الكمون من التوابل التي لا غنى عنها في المطبخ، لكن هناك العديد من الأشخاص يفضلون تناوله مغليا على الريق يوميا، ويمكن أن يؤثر الإفراط في تناوله على الريق على الصحة ويسبب العديد من الأضرار، ومنها:

- حرقة المعدة:

من الآثار الجانبية التي تحدث عند تناول الكمون المغلي على الريق، نظرا لأن الكمون يساعد في طرد المزيد من الغازات في الجهاز الهضمي ما يؤدي إلى حرقة المعدة، والانتفاخ والغازات، وفق ما أورد موقع "onlymyhealth ".

- تلف الكبد والكلي:

يجب تجنب الإفراط في تناوله على الريق، لأن الزيت الموجود في بذور الكمون يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد أو الكلى، لذا ينصح بالحفاظ بتناول كمية قليلة من الكمون المغلي.

- يعمل كمخدر:

فضلا أن الكمون له خصائص مخدرة ولذلك يجب تناوله بحذر، حيث تشمل الآثار الجانبية لبذور الكمون الشعور بالنعاس الشديد والغثيان والتي قد تكون ناتجة عن تناوله على الريق.

- خفض مستويات السكر في الدم:

يمكن أن يؤدي تناول الكمون المغلي على الريق إلى خفض مستويات السكر في الدم في الجسم، لذلك يحذر على مرضي السكر الإفراط في شرب الكمون.

- الإجهاض:

الإكثار في تناول الكمون المغلي أثناء الحمل يؤدي إلى إجهاض الجنين، لذا من الأفضل تجنب تناوله وأن تلتزم النساء الحوامل بالنظام الغذائي الذي يقدمه الطبيب.

- الإصابة بالحساسية والطفح الجلدي:

استهلاك بذور الكمون يمكن أن يسبب أيضا طفح جلدي وحساسية، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد تجنب الإفراط تناوله يوميا.

- النزيف الحاد:

ينصح السيدات تجنب تناول الكمون على الريق، نظرا لأنه يسبب نزيف حاد أثناء الحيض.

- تقليل حليب ثدي الأم

يجب على النساء المرضعات تجنب تناول كميات زائدة من الكمون المغلي، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب.