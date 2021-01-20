كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 10:47 مساءً - يُعد البنطلون الجينز من قطع الأزياء الأساسية داخل خزانة كل فتاة، فلا يُمكن الاستغناء عنه في تنسيق الإطلالات اليومية، سواء أثناء الخروجات النهارية، أو الخروجات المسائية.

وفي هذا الألبوم، تقدم الخليج 365.نت للمحجبات، طريقة تنسيق البنطلون الجينز بأسلوب محتشم وأنيق، من وحي مدونات الموضة العربيات:



طريقة تنسيق الجينز على طريقة رهف الشامي

طريقة تنسيق الجينز على طريقة رهف الشامي



في إطلالة أنيقة ومحتشمة، نسقت مدونة الموضة رهف الشامي البنطلون الجينز الواسع باللون الأزرق، مع معطف طويل باللون الأسود، مُصمماً بياقة عريضة وأزرار كبيرة باللون الذهبي.

ونسقت رهف الشامي مع إطلالتها، بلوفر أسود ذا رقبة عالية، مع إيشارب باللون البيج الباستيل، وآيس كاب من الصوف بنفس لون الإيشارب، إضافة إلى حزام باللون الأسود من ماركة Gucci.

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طريقة تنسيق الجينز على طريقة سارة الدهيم

طريقة تنسيق الجينز على طريقة سارة الدهيم





في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة سارة الدهيم البنطلون الجينز الضيق باللون الأزرق الداكن، مع معطف قصير باللون الأبيض، ذي طبعات بالورود الملونة على الصدر والرقبة، وإيشارب بنفس لون المعطف.

واعتمدت سارة الدهيم مع إطلالتها، حذاء بوت ذا رقبة قصيرة باللون البيج مع كعب عريض، وحقيبة كتف صغيرة باللون البني من ماركة Louis Vuitton.



طريقة تنسيق الجينز على طريقة نورهان حسن

طريقة تنسيق الجينز على طريقة نورهان حسن



في إطلالة كاجوال عملية تناسب الخروجات النهارية، اعتمدت مدونة الموضة المصرية نورهان حسن البنطلون الجينز الواسع بطريقة مميزة، حيث نسقته مع معطف طويل باللون الروز، وبلوفر أبيض ذي رقبة عالية، إضافة إلى حذاء رياضي يجمع بين اللونين الروز والأبيض.

واعتمدت نورهان حسن مع إطلالتها، إيشارباً أبيض مع سكارف طويل باللون الرمادي الباستيل، مع آيس كاب من الصوف باللون الروز الباستيل، إضافة إلى حقيبة كتف باللون الروز أيضاً.



طريقة تنسيق الجينز على طريقة منة السني

طريقة تنسيق الجينز على طريقة منة السني





إذا كنتِ ترغبين في حضور مناسبة اجتماعية أو سهرة بالجينز، يُمكنكِ الاستعانة بطريقة مدونة الموضة المصرية منة السني في تنسيق الجينز للسهرات بأسلوب شبابي وعصري، حيث نسقت منة السني بنطلون جينز ضيقاً باللون الأزرق الفاتح، مع جاكيت قصير مُصمم من القماش اللامع مع أطراف من الفرو الأسود.

واعتمدت منة السني مع إطلالتها، بلوفراً أسود ذا رقبة قصيرة، مع حذاء أسود ذي كعب عالٍ ورفيع، وحقيبة كتف سوداء، إضافة إلى توربان أسود مُصمم من قماش المخمل.

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