صاحب صور «العروس الحامل»: عملنا كدة عشان الشهرة حلوة

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال مجدي محمود، صاحب صور «العروس الحامل»، التي أثارت جدلا على السوشيال ميديا، إنه أجرى ذلك الفرح كنوع من الاحتفال، بعدما علم أن زوجته حامل في مولودهما الأول، قبل معرفة نوعه.

مفيش فلوس من انستجرام

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن ما قام به كان نوع من الفكاهة والدعابة مع أصدقائه، ولم يسع للتخلص من مولوده أو كونه «زواج تجربة» كما أشاع البعض: «مفيش فلوس مناإنستجرام، ومش بنقبض خالص».

وأوضح مجدي محمود، أن هناك عددا من الأشخاص أخذوا الصور والفيديوهات، وقصوا أجزاءا منها دون استبيان الحقيقة من الأساس: «لو حد عايز يعرف احنا متجوزين ولا لا، مكتوب على صفحاتنا الشخصية، وفيه صور لينا مع بعضنا من قبل».

محمود مجدي: الشهرة حلوة.. ونفسنا نبقى مشاهير

وتابع: «الشهرة حلوة ونفسنا نبقى مشاهير، بس بالحاجة اللي بنعملها، والمحتوى اللي بنقدمه، مش بقلة الأدب والخوض في الأعراض، أنا لحد دلوقتي مش فاهم أول واحد واخد سكرين من فيديو أنا رافعه، وواضح فيه جدا أحنا بنعمل إيه، وإن دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعانا فيها نوع الجنين، ويحرف الكلام ويألف قصة على مزاجه لمجرد أنها هتجيب لايكات أكتر من القصة الحقيقية، بيقول لنفسه إيه؟، والناس اللي ذي البغبان بياخدو كوبي ويشيروا من غير ما حتى يعقلوا الكلام أو يفكرو لمدة دقيقة مع نفسهم بجد أنتو إيه».

فيما قالت آية مجدي، صاحبه صورة «العروس الحامل» التي أثارت جدلا على السوشيال ميديا، إنها حامل في الشهر التاسع من زوجها، وعلما بنوع المولود، وهي أنثي: «عندي 70 ألف متابع على انستجرام، وأنا بكون حابه أنزل تفاصيل يومي عليه».

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت ضجة جديدة؛ بسبب انتشار صورة لفتاة ترتدي فستانا أبيضا، وتظهر عليها علامات الحمل؛ ليطلق عليها البعض «العروسة الحامل»، وتداول البعض صورها وفيديوهاتها، باعتبارها عروسة حامل، تزف بعد حملها.