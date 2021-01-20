«س» و «ج» كل ما تريد معرفته عن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسئلة تدور في أذهان الطلاب وأولياء أمورهم عن نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2020/2021، وجاءت الإجابة على الأسئلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، حيث قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إجابات لبعض الأسئلة التي تدور في أذهان الطلاب وأولياء الأمور.

«س» و «ج» كل ما تريد أن تعرفه عن امتحانات الثانوية العامة

- ما هو نظام امتحانات الثانوية العامة؟

نظام إلكتروني شامل متكامل لا يعتمد على تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة «شاومينج» أو الغش وتسريب الامتحانات.

- كيف يكون نموذج الأسئلة؟

النموذج معد في 30 سؤالا حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثوانٍ وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.

- كم مرة يمكن للطالب دخول امتحان الثانوية العامة؟

سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة للطالب

- هل يتم التغلب على أشكال الغش التي تنتشر كل عام؟

لن يكون هناك شيء اسمه «شاومينج».

- كيف يكون ترتيب أسئلة الامتحان؟

ترتيب الأسئلة يختلف، فسؤال رقم 5 قد يكون رقم 19 عند طالب آخر.

- هل يتم مراعاة العدالة بين طلبة الثانوية العامة؟

مسؤوليتنا حق الأولاد في أداء الامتحان بشكل عادل.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، أنه بالنسبة للتعليم الفني، فقطار تطوير التعليم انطلق وخلفه قطار التعليم الفني، قائلا: «بنهد المعبد وبنعمل تعليم فني جديد».

وأكد أنه توجد دراسة في الوقت الحالي لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، متسائلا:«هل نترك التخصصات القديمة في حين أننا نتحدث عن ذكاء اصطناعي وصناعات أخرى مستحدثة؟ وأنه في ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج فضلا عن تدريب المعلمين»، موضحًا أنه في ظل أزمة كورونا طلاب التعليم الفني جلسوا فقط في الأيام النظرية أما أيام اعمل في المصانع، فلم يجلسوا في المنزل، وكانوا يتلقون مقابلا.