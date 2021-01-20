وصف جسدها بألفاظ بذيئة.. بطلة مصر في كمال الأجسام تعلن تعرضها للتحرش

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع اتهام اللاعب الدولي، عمرو وردة بالتحرش بفتاة جديدة تُدعى «فيدرا» خرجت دينا عبد المقصود أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، مُعلنة تعرضها هي الأخرى لواقعة تحرش من أحد الشباب، عبر الرسائل الخاصة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت «عبد المقصود»، عبر خاصية «الاستوري» الرسائل التي تلقتها من المتحرش، والتي تضمنت وصفه لجسدها، ومناطق جسمها بألفاظ بذيئة، ويتحفظ «هُن» على نشر تلك المقاطع المصورة، لما تحتويه من ألفاظ خارجة.

وعلقت أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، على الأمر، برسالة صوتية مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ ضده، بتهمة التحرش الإلكتروني، مؤكدة أن الأمر ستصل عقوبته للغرامة المالية، والسجن 5 سنوات.

من هي دينا عبد المقصود؟

أول مصرية محترفة في رياضة كمال الأجسام.

تقيم بدولة أوكرانيا بمفردها.

وقالت خلال لقاء سابق برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» إن الرياضة العنيفة لا يمكنها أن تؤثر على أنوثة البنت.

أشارت من قبل إلى أن الرياضات العنيفة، تزيد من ثقة المرأة من نفسها.

أكدت أنها تعلقت بالرياضة منذ الصغر بسبب ممارسة والدتها لها.

أوضحت أن تكوين عضلات الأنثى تختلف عن تكوين عضلات الرجل، مشددة على ان الأنثى لا تظهر عضلاتها بالشكل الكامل إلا الفترة التي تسبق البطولات فقط، بينما الرجال تظل عضلاتهم ظاهرة دائما ولفترات طويلة، لأن صفاتهم العضلية أقوى، وتمركز العضل لديهم اثقل.

أوضحت أن عضلات الانثي تختلف عن تكوين عضلات الرجل.

تشارك متابعيها دومًا بصورها في التمرينات، فضلًا عن بعض الصور والجريئة.

لديها أكثر من 22 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع «الإنستجرام».