«كود» الدروس سبوبة السناتر الجديدة.. وأولياء الأمور: كدبة كبيرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة تواجه أولياء الأمور بعد عودة المذاكرة من المنزل، وذلك عقب اعتماد بعض السناتر الدروس على بيع أكواد للطلبة لمشاهدة الحصة من المنزل بالدخول على رابط يساعدهم على متابعة الحصة «أون لاين»، حيث حذرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، من ما يسمي بـ«كود يتم شراؤه من سناتر الدروس الخصوصية لمشاهدة الحصة من المنزل عبر فيديو للطلاب».

وأضافت «عبير» أن عددا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور يذهبون للسناتر لشراء الكود، وهو عبارة عن كارت يشبه كروت شحن الموبايلات وعليه رقم غير ظاهر يتم خدشه والحصول على رقم الكود ثم يستطيع الطالب مشاهدة الحصة من المنزل بالدخول علي لينك خاص بالسنتر ويقوم بإدخال رقم الكود لمشاهدته، وتصل قيمة الكود للحصة الواحد إلى 150 جنيها حسب كل سنتر ومادة.

وناشدت عبير أولياء الأمور بعدم الاستعانة بهذه الأكواد واللجوء لهذه السناتر من أجل الحفاظ علي أموال أولياء الأمور، مستطردة: «اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جدا ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية التي أنشأتها الوزارة».

ولية أمر: كل فلوسنا بتروح على الأرض

وأرسلت ولية أمر أحد طلاب الثانوية العامة شكوى وتوعية لأولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر، على «فيس بوك»، ذكرت فيها: «لكل أولياء الأمور اللى أولادهم فى ثانوية عامة وبياخدوا دروس أون لاين، بمعنى بيشتروا الكود من السنتر أو المكتب التابع للمدرس وبيتفرج على الحصة من البيت، للأسف الشديد اكتشفت مؤخرا إن كل فلوسنا دى بتروح على الأرض محدش بيراجع مع الأولاد هم بيحلوا ولا لأ ولا بيتعمل امتحانات إجبارى لتقييم مستواهم ولا لأ.. وكمان مش بيتواصلوا مع ولي الأمر لكن كل همهم ما تشتريش الحصة السادسة قبل الخامسة مثلا مجبر تشتري كله، طب إيه الفرق بينهم وبين الدروس اللي على اليوتيوب كم من الفلوس بتتدفع ليهم والمحصلة للأسف صفر، خدوا بالكم يا جماعة الدروس دى كدبة كبيرة».