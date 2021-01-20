معلومات عن آشلي ابنة جو بايدن: نصيرة الفقراء والعدالة الاجتماعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجري حاليًا، في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسم تنصيب تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، حيث توافد المشاركون في حفل التنصيب إلى مبنى الكابيتول، ومنذ طرح اسم بايدن من البداية كمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وانتشر اسم ابنته آشلي، المتوقع لها أن تترأس منصبا كبيرا في الدولة.

ويرصد «هن» عدة معلومات عن ابنة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وفقًا لما جاء بالمجلة النسائية الشهيرة «ماري كلير»، وشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من هي آشلي ابنة جو بايدن؟

- الابنة الوحيدة للمرشح الديمقراطي من زواجه الثاني، إذ فقد ابنته وزوجته الأولى عام 1972، في حادث مروري.

- ولدت عام 1981، وتبلغ من العمر 39 عاما.

- يتعلق بها بايدن بشدة، حتى أنها رافقته كثيرا في حملاته الانتخابية.

- حصلت على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.

- اجتازت شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

- أصبحت المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير عام 2014.

- تعمل ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وتقوم بتمويل منظمات الخدمات الاجتماعية في العاصمة واشنطن.

- تزوجت عام 2012 من طبيب التجميل هاورد كراين.

- أنشأت آشلي شركة «لايفليهوود» لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في ولاية وديلاوير.

ابنة بايدن تعلن خوفها على والدها

وبحسب ما ذكرته «روسيا اليوم» كشفت ابنة الرئيس الأمريكي، عن قلقها بشأن سلامة والدها في يوم تنصيبه، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية لها، حيث أعربت آشلي عن مخاوفها بشأن سلامة والدها، في أعقاب أعمال الشغب التي حدثت بمبنى الكابيتول، لافتة إلى أنها شعرت بحزن عميق بعد هذه التظاهرات.