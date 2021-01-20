نصف مليون دولار قيمة تنظيف وتعقيم البيت الأبيض لاستقبال بايدن وعائلته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عملية تنظيف وتعقيم استثنائية تمت في أهم بيت في العالم بتكلفة وصلت إلى نصف مليون جنيه، وهو البيت الأبيض الذي خضع للتنظيف والتعقيم صباح اليوم قبل حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، وبعد مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

6 طوابق و600 نافذة

132 غرفة وستة طوابق وحوالي 600 نافذة وباب و35 حمامًا و5 مطابخ، بالإضافة إلى سلالم ومصاعد وآثاث داخلي يعمل على تنظيفهم مجموعة كبيرة من العمال الذين سخروا وقتهم لتنظيف البيت الأبيض لاستقبال الرئيس الجديد.

ووقف عمال الإقامة الرئيسية للانتهاء من تنظيف البيت وتعيقم المكان بأكمله قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن وزوجته جيل بايدن، السيدة الأولى الجديدة، وباقي أفراد عائلته، وجاءت عملية التنظيف التي كلفت حوالي نصف مليون دولار.

5 ساعات لتنظيف البيت الأبيض قبل دخول بايدن

وفي الوقت الذي يستعد فيه العالم لمتابعة مراسم تنصيب الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تجري عملية التعقيم بشكل دقيق داخل المنزل الرئاسي والتي استمرت حوالي 5 ساعات.

وذكر موقع «سكاي نيوز» الإخباري، أن عملية التنظيم والتعقيم تتم على أكمل وجه ولن يتم إهمال أي ركن أو جزء داخل مقر الإقامة الرئاسية، خاصة بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد والعديد من مستشاريه والمقربين منه بالفيروس التاجي، فضلًا عن عد التزامه بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأعرب عدد من مساعدي الرئيس جو بايدن المنتخب الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ78، رغبتهم في عدم دخول الرئيس المنتخب البيت الأبيض مباشرة وفضل البقاء في مكان الضيافة حتى تنتهى عملية التعقيم التي يشهدها البيت الأبيض حاليًا.