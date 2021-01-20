إيناس مكي توضح سبب انفصالها عن زوجها بعد 6 أشهر: مستحملتش الضغط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة إيناس مكي، إنها تزوجت في نهاية عام 2015، ولكنها انفصلت عن زوجها في عام 2016، حيث استمرت معه لمدة 6 أشهر فقط: «طلبت منه الطلاق بعدها بـ6 شهور بدون خلافات أو مشكلات كبيرة».

كنت بحبه قبل الزواج

وأضافت «مكي»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن سبب انفصالها عن زوجها هو معاملتها معه بعد الزواج كما كانت تتعامل معه قبله: «كنت بحبه قبل الزواج، وكنت بتعامل معاه بنفس الحنية والطبطبة، ولقيت المكالمات منه كلها نرفزة وأنا مكنتش متعودة على كدة».

كنا قبل الزواج أصدقاء

وأوضحت أنها شخصية صريحة على المستوى الشخصي، وفي حال عاملها الشخص بشكل مختلف عما اعتادت عليه، تنسحب من العلاقة مع استبيان أسباب اختلاف طريقة التعامل التي طرأت على تلك العلاقة: «كنا قبل الزواج أصدقاء، ورغم إنه صاحب مصانع إنتاج ملابس حريمي إلا إني عمري ما روحتله المصنع من غير ما أكلمه قبلها».

كنت محتاجه أتحرر من الضغط العصبي ده

وأكدت أنها طلبت منه الانفصال لعدم قدرتها على استكمال حياتها معه: «مكانش فيه اختلاف، ولكن كنت محتاجة أتحرر من الضغط العصبي ده، اكتشفت إني مكنتش قده، وكان موترني وحارق دمي».

زوجي كان زعلان إنه هيطلقني

وأشارت إلى أن زوجها لم يكن خائنا إطلاقا، كما تعاملت والدتها مع قرار انفصالها عن زوجها بشكل ديمقراطي ولم تقف حائلا أمامها: «البنت زي الولد عندها، وهي مربيانا على اختيار ما يناسب كل فرد من إخواتي، وزوجي كان زعلان إنه هيطلقني، ومقدرتش أسامح أو أكمل».