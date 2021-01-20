خبيرة تجميل: لاحظنا تغير لون البشرة حول الفم عند بعض متعافي كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت هويدا نصار، خبيرة تجميل، إنه بالنسبة للمتعافين من فيروس كورونا لوحظ لدي البعض منهم تغيير في لون البشرة في منطقة حول الفم، ويلجأ بعض الأطباء لوصف كريمات مخصصة لمد البشرة بالفيتامينات والعناصر التي تحتاجها البشرة حتى لا يتغير لون البشرة.

ونصحت «نصار»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، باتباع طريقة مجربة للحفاظ على البشرة، والمتمثلة في «نقع ملعقتين من لبان الدكر، معلقتين ماء ورد»، وبعد مرور يوم يتم تصفية ذلك المنقوع ودهان البشرة بتلك الوصفة: «يتم تحضير معلقة نشا ويتم إذابتهم في المياه ووضعها في حمام بخار مع إضافة منقوع اللبان الدكر وماء الورد لمدة ساعة واحدة على البشرة ومن ثم غسل البشرة».

وأوضحت أنه بالنسبة للسيدات اللاتي رسمن «تاتو الحواجب» قبل ظهور جائحة كورونا تحولت حواجبهن إلى اللون الأخضر أو الكحلي، وينصح لهؤلاء بنزع «التاتو» تماما ووضع مستحضر يستطيع نزعه من الجذور: «مترسميش تاني لو مش عايزه ترسمي، ولو عايزه ترسمي هنستنى شهرين ونرسمه تاني، والتاتو القديم الرصاص بيعمل صداع».

وأكدت أنه لعلاج الهالات السوداء تحت العينين، ينصح بأرز مطحون وكريمة طبيخ ومياه ورد، ويتم وضعهم أسفل العينين والوجه والرقبة وتركهم لحين جفافه، ومن ثم نزعه بالمياه ووضع كريم ترطيب حول العينين، مع شرب مياه كافية يوميا.