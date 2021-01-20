معلومات عن الممثلة هدير الناصر بطلة مشهد الخيانة في «لؤلؤ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة الشابة هديرعبد الناصر، التي جسدت شخصية «مروة» في مسلسل «لؤلؤ» الأنظار، بنهاية حلقة أمس من المسلسل، وذلك عقب ظهورها وهي تجسد دور الصديقة الخائنة، لصديقة عمرها، رغم الذكريات التي تجمعهما سويًا.، فعلى الرغم من الظهور أولًا بشخصية الصديقة الوفية لبطلة العمل، إلا أن حقيقتها ظهرت في النهاية وهي تطعنها من الخلف، مع حبيبها الذي يجسد دوره الفنان محمد الشرنوبي.

وعلى الفور، باتت صور المشهد الشهير تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن هوية الفنانة.

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن الفنانة الشابة التي جسدت دور «مروة».

تدعى هدير عبدالناصر.

وُلدت في محافظة الجيزة.

درست التمثيل، والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة.

فازت بجائزة أحسن ممثلة دور ثاني مناصفة مع الفنانه الشابة منة حمدي وذلك عن دورها في العرض المسرحي «الأسانسير».

شاركت في مسلسل «لعبة النسيان» للفنانة دينا الشربيني عام 2020.

في 2017 شاركت في مسلسل «كلبش» أمام أمير كرارة.

شاركت في في الفيلم القصير «كبير الحلم»، بطولة أشرف زكي ونشوى مصطفى ومها أحمد.

حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان البقعة في السودان، عن دورها في عرض من إنتاج معهد الفنون المسرحية.

لديها أكثر من 32 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ومسلسل «لؤلؤ»، يعد أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر، ويشارك فيه النجوم، أحمد زاهر، نرمين الفقي، هيدي كرم، ونجلاء بدر، ويشرف على الإخراج، المخرج محمد سامي.