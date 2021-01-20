معلومات عن عارضة الأزياء ناعومى كامبل بعد حضورها اكتشاف معبد «نيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التقت اليوم عارضة الأزياء ناعومى كامبل البريطانية من أصل أفريقى الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصري، وذلك أثناء اكتشاف المعبد الجنائزي لزوجة الملك «تيتي» بمنطقة سقارة الأثرية والتي تدع «نيت»، ويستعرض «هُن»، ابرز المعلومات عن عارضة الأزياء ناعومى كامبل.

معلومات عن عارضة الأزياء ناعومى كامبل

من مواليد 1970.

عارضة أزياء بريطانية من أصل أفريقي.

بدأت عملها في الثمانينات.

سرعان ما ظهرت في عروض أزياء ميلان وباريس وعلى أغلفة مجلات الأزياء الدولية.

عملت أيضا كممثلة في عدة أفلام ومسلسلات منها مسلسل «بيتي القبيحة»، وشاركت في برنامج «الوجه the face» كمرشدة ومدربة لأربع عارضات أزياء مبتدئات، فقد شاركت في نسخته الأسترالية والبريطانية ومؤخرا الأمريكية التي لم يحقق فريقها فيه الفوز على مدار موسمين.

تمثلت لحظتها التاريخية في عروض الأزياء في أنها أول عارضة من أصل أفريقي تظهر على غلاف مجلة «فوج Vogue» وقامت المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة بترشيحها سفيرة للنوايا الحسنة.

ابنة الراقصة الجامايكية المولد فاليري موريس.

أخذت ناعومى كامبل لقب كامبل من زواج أمها الثاني.

خلال سنواتها الأولى، عاشت كامبل في روما، حيث كانت والدتها تعمل راقصة حديثة، وبعد عودتهم إلى لندن، تركت في رعاية أقاربها بينما سافرت والدتها عبر أوروبا مع فرقة الرقص Fantastica.

وذكر زاهي حواس أثناء الزيارة أن عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، وصلت إلى مصر خصيصا لانبهارها بالحضارة المصرية الفرعونية وهى أول من حضروا إلى مصر لمتابعة أول اكتشاف أثرى فى 2021.

وحضر اللقاء النيجيرى أندوكا الشهير فى أفريقيا والخبير السياحي عمرو بدر والخبير السياحي مجدي أنيس مدير عام الفندق.