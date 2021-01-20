إطلالة جذابة لـ ليدي جاجا في حفل تنصيب جو بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أدت المغنية الأمريكية الشهيرة ليدى جاجا، النشيد الوطنى الأمريكى "The Star Spangled Banner"، خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

وأقيم حفل التنصيب على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، وستقدم فيه جينيفر لوبيز عرضاً أيضاً، وسيقسم بايدن اليمين أمام الأب ليو أودونوفان، والقس الدكتور سيلفستر بيمان، وكلاهما من الأصدقاء القدامى لعائلة بايدن.

وارتدت المطربة ليدي جاجا أثناء حضورها فستانا باللوني الأسود من أعلى والأحمر من أسفل، وتميز بأنه منفوشا من أسفل، ووضعت عند منطقة الصدر نسر من الذهب، ونسقت مع إطلالتها جوانتي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.