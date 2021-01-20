8 فوائد علاجية مذهلة لتناول الماء في وعاء نحاسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الماء هو العنصر الأساسي للحفاظ على الحياة، حيث يتكون 70 في المائة من جسم الإنسان منه، لكن هل تعلم أن تناوله في وعاء نحاسي له فوائد علاجية مذهلة؟.. هذا ما نستعرضه لكم كما أورد موقع "food.ndtv".

1-يساعد الجهاز الهضمي على الأداء بشكل أفضل:

للنحاس خصائص تساعد على قتل البكتيريا الضارة وتقليل الالتهابات داخل المعدة، ما يجعله علاجًا رائعًا للقرحة وعسر الهضم والالتهابات، ويساعد النحاس أيضًا على تطهير معدتك وإزالة السموم منها، وينظم عمل الكبد والكليتين، والتخلص السليم من الفضلات ويضمن امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

2- يساعد على فقدان الوزن:

لفقدان الوزن بشكل أسرع، حاول تناول الماء المخزن في وعاء نحاسي بانتظام، ويساعد النحاس أيضًا جسمك على تكسير الدهون والتخلص منها بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي، يساعد جسمك على الاحتفاظ بما سيستخدمه فقط والتخلص من الباقي، ما يساعدك على فقدان الوزن.

3- يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع:

يُعرف النحاس بخصائصه الهائلة المضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات، وهو أداة رائعة لعلاج الجروح بسرعة، ومن المعروف أيضًا أن النحاس يقوي جهاز المناعة ويساعد في إنتاج خلايا جديدة، ولكن خصائصه العلاجية لا تتوقف عن مساعدة الجسم خارجيًا، ومن المعروف أيضًا أن النحاس يساعد في التئام الجروح داخل الجسم، وخاصة في المعدة.

4- يبطئ الشيخوخة:

إذا كنت قلقًا بشأن ظهور الخطوط الدقيقة على وجهك، فإن النحاس هو العلاج الطبيعي حيث أنه معبأ بمضادات الأكسدة القوية وخصائص تكوين الخلايا، بالإضافة إلى أن النحاس يحارب الجذور الحرة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل الخطوط الدقيقة.

5- يساعد في الحفاظ على صحة القلب وضربات ارتفاع ضغط الدم:

تعد أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعًا، ويساعد النحاس في تقليل خطر الإصابة بالمرض، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، وجد أن النحاس يساعد في تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وخفض مستويات الكوليسترول السيئ ومستويات الدهون الثلاثية.

6- يخفف من مخاطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي النحاس على خصائص مضادة للأكسدة قوية جدًا تساعد في محاربة الجذور الحرة وإبطال آثارها السيئة، وهي من أحد الأسباب الرئيسية لتطور السرطان.

7- يعزز صحة الجلد وإنتاج الميلانين:

النحاس هو المكون الرئيسي في إنتاج الميلانين في أجسامنا، ويساعد أيضًا في إنتاج خلايا جديدة تساعد على تجديد الطبقات العليا من بشرتك، مما يمنحك بشرة ناعمة ونضرة.

8-يخفف من الآم المفاصل:

يحتوي النحاس على خصائص قوية جدًا مضادة للالتهابات، وهذا مفيد بشكل خاص لتخفيف الأوجاع والآلام التي تسببها المفاصل الملتهبة، كما يحتوي النحاس أيضًا على خصائص لتقوية العظام والجهاز المناعي.

أخصائي تغذية: احذروا الطبخ في الأوعية النحاسية

ويؤكد الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية، أن النحاس عنصر مهم يحتاجه جسم الإنسان، حيث إنه يدخل في الكثير من العمليات الحيوية الخاصة بنشاط المخ وجهاز المناعة، ولكن في نفس الوقت الجسم يحتاجه بتركيزات قليلة.

أوضح لـ"الخليج 365"، أنه يتم استخدام الأوعية النحاسية لأن لها خصائص مضادة للبكتيريا، ولذلك تخزين الماء لمدة 24 ساعة في أوعية نحاسية قبل تناولها يساعد على قتل البكتيريا والفيروسات وتنقية المياه، خصوصا لو كانت المياه غير نظيفة وملوثة.

وحذر أخصائي التغذية العلاجية من الطبخ في الأوعية النحاسية كونه مضر جدا، خصوصا عند طبخ الأطعمة الحمضية مثل الطماطم، يسبب ذلك تواجد عنصر النحاس بكميات كبيرة جدا في الطعام تضر بالجسم، ما يسبب تسمم عنصر النحاس، ويؤدي إلى حدوث مشاكل في الكبد والكلى.