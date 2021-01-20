تنسيقات شتوية من ليان عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - تحرص البلوجر السعودية وعارضة الأزياء، ليان عبد الله، على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاهتمامها بصيحات الموضة وتنسيقها للأزياء بأسلوب مناسب للنساء العربيات، نرصد لمُحِبَّاتها اليوم أبرز إطلالاتها الشتوية؛ ليعتمدنها في هذا الموسم.



تنسيقات ناعمة من ليان عبد الله

ليان عبدالله بفستان شتوي



لتنسيقات شتوية ناعمة للشابات، يمكنك -عزيزتي- اعتماد عدة أفكار من ليان عبد الله؛ حيث تأنقت بفستان من الصوف البني المصمم بقَصَّة محتشمة ورقبة مرتفعة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية ناعمة مع تسريحة الشعر المموج والمكياج المرتكز على طلاء الشفتين الداكن، كما نسَّقت بلوزة من الجلد الأسود مع بنطال أسود، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لخيار شتوي دافئ. وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطالًا من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء مصممة بقَصَّة مميزة في الرقبة مع حزام للخصر، وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض لمظهر حيادي ناعم.

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خيارات اللون الأبيض في الشتاء من ليان عبد الله

تنسيق اللون الابيض في الشتاء من ليان عبدالله



على الرغم من أن اللون الأبيض لون بارد، فإنه قد يمنحك إطلالة دافئة من خلال عكسه لدرجات الألوان المحيطة به، ويُعد من أكثر الألوان رواجًا في شتاء ٢٠٢١ لذا يمكنك تنسيقه على طريقة ليان عبد الله، التي ارتدَتْ بنطالًا من الجينز الأبيض مع بلوزة صوفية مصممة بلا أكمام، وأكملتها بقميص بكاروهات بألوان شتوية للمسة مميزة، فيما تجملت بقبعة من القش مع تسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري.

اطلاله احادية اللون من ليان عبدالله

وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال وبليزر شتويين باللون الأبيض مع بلوزة بيضاء مصممة برقبة مرتفعة، وأكملت مظهرها بقبعة بيضاء مع تسريحة الشعر المموج لخيار أحادي بلمسة عملية.

تنسيق كاجوال شتوي من ليان عبدالله

ولتنسيق شبابي كاجوال أطلت ببلوزة صوفية باللون الأبيض مع بنطال من الجينز الأزرق ومعطف شتوي بكاروهات اللونين البرتقالي والأسود، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المموج مع المكياج الزهري.

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إطلالات ليان عبد الله بالتنورة

اطلاله عملية بالتنورة من ليان عبدالله



تعتمد الكثيرات من الشابات على التنانير المختلفة لتنسيقاتهن في الشتاء، ومنهن ليان عبد الله؛ حيث تألقت بتنورة زيتية مصممة بأزرار في المنتصف مع بلوزة ناعمة من الصوف الأبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية ناعمة.

تنسيق ليان عبدالله للتنورة في الشتاء

فيما تزينت في إطلالتها الثانية بتنورة بليسيه وبلوزة مصممين باللون البني بقماش شتوي ناعم، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والمنسدل للخلف للمسة شبابية بسيطة.