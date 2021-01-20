إطلالات شتوية للمحجبات من مي منير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - تلجأ البلوجر المصرية المختصة في الجمال والموضة، مي منير، لاعتماد أبرز خطوط الموضة في مظهرها اليومي، وتتميز تنسيقاتها بالراحة والحشمة المناسبة للمشاوير المختلفة، لذا تُعد مصدر إلهام لكل فتاة محجبة تحرص على اختيار أجمل قطع الأزياء في كل موسم، ولفصل الشتاء الحالي نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها لتستوحين منها بعض الأفكار.



تنسيق قطع الجينز في الشتاء من مي منير

تنسيق بنطال الجينز في الشتاء من مي منير



يُعتبر الدنيم "الجينز" من قطع الملابس الأساسية التي يصعُب الاستغناء عنها في مختلف الفصول، لذا تأنقت مي منير ببنطال من الجينز الأزرق وبلوزة صوفية بيضاء مع معطف بني، وأكملت مظهرها الحيادي بحجاب السكارف المطبع لكسر لون الإطلالة.

معطف الجينز في الشتاء من مي منير

وفي خيار ناعم نسقت معطف الجينز الأزرق المزين بالفرو مع بلوزة بيضاء برقبة مرتفعة وبنطال باللون البيج بخصر عالٍ لمظهر بسيط وأنيق، وفي إطلالة مواكبة للموضة اختارت مي منير معطفَ الجينز مع بلوزة وتنورة بليسيه يكسوهما اللون الأبيض، وزينتهما بوشاح أحمر مخطط بالأبيض لمظهر مفعم بالأنوثة والجمال.

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مي منير بتنسيقات شتوية للعمل

اطلالة حيادية للعمل من مي منير



تضع إطلالة العمل الشابات في حيرة يومية ما بين الستايلات المختلفة واللمسة الجادة التي نرغب أن تُوجد في أزيائنا، ولفصل الشتاء الحالي يمكنك -عزيزتي- أن تعتمدي بعض خيارات مي منير؛ حيث أطلت ببنطال باللون البيج ذي خصر عالٍ مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض وقميص بكاروهات اللونين البني والأبيض.

تنسيق شتوي ناعم للعمل

وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأبيض مع معطف أحمر مطبع بالأزرق والأبيض بأسلوب شبابي ناعم.

اطلالة عصرية للعمل من مي منير

وفي خيار عصري ارتدَتْ بلوزة صوفية باللون الأصفر الكموني مع بنطال مخطط طوليًّا بالأبيض والأزرق، وأكملت مظهرها بقطع بيضاء ناعمة، وفي الإطلالة الأخيرة تألقت ببنطال واسع باللون البيج مع بلوزة بيضاء ومعطف زيتي مزين بالزهور الملونة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات سوداء لمظهر ناعم.