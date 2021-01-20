خولة المراغي تطلّ بأجمل موديلات عبايات في شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - خولة المراغي، إعلامية بحرينية مؤثرة في مجال الموضة والأزياء بكونها تشارك العديد من الصور لإطلالاتها المحتشمة مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن وحي أبرز إطلالاتها في بداية عام ٢٠٢١ نلهمك أبرز تصميمات العبايات الشتوية؛ لتتألقي على غرارها في هذا الموسم.



تنسيق عصري للعبايات الشتوية

تنسيق عصري للعبايات الشتوية



لمظهر عصري مناسب للشتاء نسقت خولة المراغي عدة عبايات، منها عباية بنية مصممة بطبقتين سوداوين في الأكمام مزينتين بتطريزات حيادية مختلفة، وأكملتها بفستان وإكسسوارات باللون الأسود لمظهر ناعم، إلى جانب المكياج القوي بدرجات اللون الأحمر، وفي إطلالة يومية مريحة تألقت بعباية رمادية مصممة بقماش من الكاروهات البنية في الأطراف، وأكملت مظهرها بفستان وحجاب باللون الأبيض لزي ناعم، كما تزينت بعباية خضراء واسعة مع قطعة من الفرو الأخضر في الأكتاف لمظهر دافئ، وأكملت الإطلالة بدرجات اللون البيج لأناقة عصرية.

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عبايات البشت لشتاء ٢٠٢١

عبايات البشت لشتاء ٢٠٢١



تُعد عبايات البشت واحدة من موديلات العبايات المفضلة للنساء؛ حيث تُعطي إطلالة أنيقة ولافتة بمختلف تصميماتها، ولشتاء ٢٠٢١ يمكنك -عزيزتي- اعتمادها بأسلوب خولة المراغي؛ حيث أطلت بعباية البشت الكحلي المطرز في الأطراف بنقوش كحلية مميزة، وزينتها بملحقات رمادية مع إكسسوارات ذهبية لمظهر لافت، وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية البشت الأسود المصممة بتطريزات سوداء في المنتصف، وأكملت

ها بمكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر لزي كلاسيكي بأسلوب عصري.



عبايات اللون الأسود للشتاء من خولة المراغي

عبايات اللون الأسود للشتاء



تعتمد الكثيرات من النساء على العبايات السوداء في مظهرهن اليومي في كل المواسم والمناسبات، ولمظهر شتوي فاخر لا تترددي -عزيزتي- في اعتماده بعدة أساليب مثل خولة المراغي؛ حيث ارتدَتْ عباية مصممة بطبقتين من قماش المخمل الأسود المطرز بالأسود بأسلوب ناعم في الأطراف، مع حقيبة صفراء دائرية للمسة عصرية، واختارت في إطلالة أخرى عباية سوداء مزينة في المنتصف وأطراف الأكمام بقماش من الفرو الأبيض المطبع بالبرتقالي ودرجات اللون الأزرق للمسة مميزة وجريئة، ولإطلالة يومية ناعمة تأنقت بعباية سوداء واسعة مصممة بخطوط نحيلة ملونة، مع حذاء باللون البيج، ومكياج برونزي.

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