إبراز جمال الملامح وتجميل العيوب بأنامل دينا راغب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - تمتلك الميك آب أرتيست المصرية بصمة خاصة في عالم المكياج، ترجمتها جمالاً وأنوثة على وجوه النساء عموماً والنجمات بشكل خاص. حيث تعمل على تطبيق المكياج وفقاً لملامح المرأة ولون بشرتها وشخصيتها، فتبرز ما هو جميل وتخفي العيوب، من دون أن تغير في الملامح الطبيعية للمرأة.



وفي هذا الموضوع ، تعرفي الى أبرز خطوط خبيرة المكياج دينا راغب.



تغطية البشرة وفق لونها

خطوط مكياج دينا راغب



بدأت الخبيرة دينا راغب العمل في مجال المكياج في سن صغيرة، وعملت طوال مشوارها في هذا المجال وحتى الآن على تطوير مهاراتها وقدراتها حتى تمكنت من التعامل بتقنية عالية مع كافة ألوان البشرة وأشكال الوجه والملامح وأيضاً العيوب، حيث تعتمد تغطية البشرة المناسبة لكل امرأة على حدة، فتوظف كلاً من الهايلايتر والبرونزر والفاونديشن وأيضاً البلاش في إبراز جمال الوجه وإخفاء العيوب وتجميل الشوائب، وكأنها تنحت الوجه، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية وإبراز تفاصيل الوجه الحقيقية، والحرص على عدم تغيير الملامح.

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مكياج العيون

مكياج ناعم من دينا راغب



تشتهر خبيرة المكياج دينا راغب بشكل خاص، برسمة العين، فهي تبرز العين بحسب شكلها، حيث تعتمد للعيون الصغيرة رسمة العين التي تجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، أما العيون المبطنة فتعمل على إبرازها وجعلها مسحوبة وهكذا... لا سيما أن العيون هي أكثر ما يجذب في وجه المرأة. فهي مثلاً لا تعتمد الأيلاينر على كل العيون، فذلك يعتمد على شكل العين، بالتالي هي تستبدله بالسموكي على سبيل المثال، أو تعمل على دمج ومزج ظلال العيون بما يجعل العين مسحوبة وأكثر سحراً وجاذبية ويبرز جمالها. كما أنها تستخدم الكحل بألوانه المختلفة، خصوصاً الأسود والبني، داخل العين وفقاً للون العيون وشكلها ليضيف إليها لمسة رائعة. أما الرموش الكثيفة والطويلة جداً فهي أيضاً إحدى مميزات مكياج عيون دينا راغب، لما لها من انعكاس خيالي على العيون. إضافة الى أنها غالباً ما تستخدم لمسة لامعة عند مدمع العين، لجعلها مضيئة ومتوهجة.

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أحمر الشفاه

إبراز العين والشفاه



كما العين، تعمل خبيرة المكياج دينا راغب على إبراز الشفاه واستخدام قلم تحديد الشفاه والروج بألوانهما المختلفة وفقاً لحجم الشفاه وشكلها، واللافت أن لديها ميلاً كبيراً الى أحمر الشفاه النيود بدرجاته المختلفة كونه يتناغم مع جميع وألوان درجات البشرة. كذلك، تستخدم الروج الأحمر كونه يبرز الشفاه بطريقة أنثوية جريئة.

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