ماسك الجوافة للبشرة.. ستبهرك نتائجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - تتعرّض البشرة لعوامل عدّة تؤثّر سلبًا على نضارتها، فتظهر علامات الشحوب والإرهاق ما يجعلها تفقد نضارتها وإشراقها. ولا شيء يضاهي جمال المرأة الطبيعي وتألقها، وأن تكوني جميلة ليس أمرًا صعب المنال، وربما تعتقدين أنَّه عليك بذل مجهودًا كبيرًا لتنعمي ببشرة نضرة ومثالية ومتألقة، لكن الأمر هو عكس ذلك تمامًا؛ إذ هناك العديد من العلاجات الطبيعية الآمنة والفعّالة في علاج مشكلات البشرة التي قد تتعرّض لها بشرتك. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم في جمال المرأة وبخاصّة بشرتها، يقدّم لك ماسك الجوافة للبشرة وفوائده الجمالية:



ماسك الجوافة للبشرة وفوائده الجمالية

تتميّز الجوافة بفوائد عدّة للعناية بالبشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة

إليك، الفوائد الجمالية وأسرار الماسكات الطبيعية الرائعة لثمرة الجوافة، لتتمتعي ببشرة صافية ومشرقة، ولحمايتها من الشوائب والحدّ من ظهور علامات التجاعيد.

ماسك الجوافة لتقشير البشرة

ماسك الجوافة لتقشير البشرة والعناية بها

تُساعد الجوافة في تقشير البشرة وتجديد رونقها، ومنحها النضارة والإشراق.

المُكوِّنات:

ثمرة ناضجة من الجوافة.

نصف ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الشوفان.

طريقة التحضير والتطبيق:

اقسمي ثمرة الجوافة الى نصفين وأزيلي منها البذور، ثم أضيفي للمُكوِّنات العسل والشوفان، وضعيهم في الخلاط الكهربائي، أو إمزجيهم جيداً بالشوكة للحصول على قوام متجانس.

نظّفي البشرة جيدًا بالماء والصابون، ثم جفّفيها.

وزّعي الماسك على كامل البشرة مع تجنّب منطقة حول العين.

اتركي الماسك لفترة ربع ساعة قبل غسل الوجه بالماء. ثم، ترطيبه بأحد الزيوت الطبيعية كزيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند.

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ماسك الجوافة للبشرة الدهنية

تُساهم الجوافة في انقباض الجلد وتضييق مسامات البشرة الدهنية



يمنح ماسك الجوافة البشرة النضارة والمظهر الحيوي الساطع. ويُساعد في تضييق المسامات وتنعيم سطح البشرة. وأيضًا يُساهم في انقباض الجلد وتضييق مسامات البشرة الدهنية، كما يُقلّل من ظهور حب الشباب؛ لاحتوائه على مستخلص يقتل البكتيريا.

المُكوِّنات:

ثمرة من الجوافة.

ملعقة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

طريقة التحضير والتطبيق:

اهرسي المكونات جيدًا، للحصول على عجينة سميكة.

افردي الماسك على البشرة، مع تجنّب منطقة حول العينين.

بعدها، اشطفي الوجه بالماء البارد.



ماسك الجوافة وصفار البيض لتوحيد لون البشرة

تُساعد الجوافة في توحيد لون البشرة

يُفيد ماسك الجوافة في منح البشرة الحيوية والنضارة، ويُساهم في استعادة تألقها وإشراقها، كما ويُعزِّز من جمال البشرة.

المُكوِّنات:

نصف ثمرة من الجوافة.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي جميع المكونات جيدًا بواسطة الخلاط الكهربائي، للحصول على مزيج متجانس وناعم.

وزّعي المزيج على البشرة بالتساوي مع تدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة فقط.

اشطفي البشرة جيدًا بالماء الفاتر. ثم، جفّفيها بمنشفة ناعمة.

ضعي كريمًا مرطبًا مناسبًا لنوع البشرة.



فوائد الجوافة المُذهلة للبشرة

فوائد الجوافة المُذهلة

تُساهم في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة وعلامات التقدّم بالعمر.

تقضي على ترهلات البشرة.

تقي البشرة والجلد من تعرض خلايا البشرة السليمة إلى تراكم السموم فيها؛ لاحتوائها على مادية الليكوبين.

تحمي البشرة من الحروق والتلف الذي قد يُصيبها من التعرّض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

تُستخدم الجوافة في بعض الخلطات الطبيعية لإزالة خلايا الجلد الميت من البشرة باعتبارها مقشّر طبيعي.

تُتفح البشرة وتبيضها بالإضافة إلى دورها البارز في توحيد لون البشرة.

تُعالج حب الشباب وتقضي على آثرها، بالإضافة إلى دورها الفعاّل في التخلّص من البقع الداكنة.

تُعزز من مرونة البشرة وتشدّ نسيج الجلد بشكل فعّال، وتُحافظ عليها من التجاعيد والترهّلات.

تُعالج مشكلات الجلد، وتُساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

تُساهم في التخلص من آثار الهالات السوداء الموجودة حول العينين وعلاج البثور والرؤوس السوداء الموجودة في البشرة.

تُقلل من الاحمرار في البشرة، وكذلك تقضي على الحكة الشديدة جرّاء التعرّض للالتهابات الجلدية؛ نظرًا لاحتوائها على مضادات للهستامين.

تُعيد الجوافة النضارة والحيوية للبشرة الباهتة، وتساهم في ترطيبها بشكل فعّال.



الجوافة في سطور..

تحتوي الجوافة على العديد من الفيتامينات المفيدة للصحة وللبشرة

تُعتبر الجوافة من الفواكه التي يكثر تواجدها في بلاد قارة آسيا وعدد من دول أوروبا بوفرة، حيث تنتشر في المناطق الاستوائية التي بها رطوبة عالية. وتحتوي على العديد من الفيتامينات مثل: فيتامين “ج” وفيتامين “سي” وفيتامين “هـ” وفيتامين ب المُركّب، بالإضافة إلى عدد كبير من المعادن منها: الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم بجانب النحاس وحمض الفوليك. ويُمكن تمييز الجوافة النّاضجة من لونها؛ إذ يكون لون البذور واللّب الداخلي أبيض أو أصفر إلى ورديٍّ فاتح أو داكن. أمّا لون القشرة الخارجية فتتدرج ما بين الأصفر، والأخضر، والأحمر، ويتراوح مذاقها ما بين الحُلو وكثير العُصارة، إلى الحامضيّ واللاذع.

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