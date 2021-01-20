ما لا تعرفينه عن فوائد القرفة للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 07:36 مساءً - لا يقتصر استخدام القرفة في الطهي والفوائد الطبية، حيث تستخدم على نطاق واسع لعلاج مشاكل الشعر وفروة الرأس، إذ يمكن إضافتها إلى البلسم والزيت لتشكيل قناع أو يمكن وضعها مباشرة على شكل زيت القرفة.

ومن المعروف أن القرفة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، وعند وضعها على الشعر وفروة الرأس، يمكن أن تحسن الصحة العامة للشعر من خلال توفير التغذية، وبالتالي جعله خاليًا من الكسر ولامعًا وصحيًا، وغيرها من الفوائد.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد القرفة للشعر:



أولاً: فوائد القرفة للشعر

القرفة للشعر



تلعب القرفة دوراً كبيراً في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر، وتقلل من تساقط الشعر المفاجئ.

كما أنها تعمل كمقشر وتغذي فروة الرأس عن طريق تحسين الدورة الدموية، وتساعد خصائصها المضادة للأكسدة على التهاب فروة الرأس.

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ثانياً: طرق علاج الشعر بالقرفة

علاج الشعر بالقرفة



هناك عدة طرق فعالة لعلاج الشعر بشكل طبيعي بالقرفة، نرصدها كالتالي:



1. تدليك زيت القرفة:

إن أبسط طريقة لعلاج الشعر بالقرفة هي تدليك فروة الرأس بالزيت المستخرج من لحاء وأوراق النبات، ويمكنك إما شراء زيت شعر جاهزاً محملاً بالقرفة أو تحضير مزيج بمفردك عن طريق خلط زيت القرفة العطري بزيت ناقل مناسب.

قومي بتدليك فروة رأسك بلطف، وكذلك المناطق المجاورة لها بانتظام قبل 20 إلى 25 دقيقة على الأقل من غسل شعرك، وهذا سيجعل شعرك ينمو بشكل أسرع عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر، وتساعد الخصائص المضادة للميكروبات في الزيت أيضاً على منع تساقط الشعر عن طريق علاج مشاكل مثل قشرة الرأس وحكة فروة الرأس.



2. ماسك القرفة وزيت الزيتون:

تشتهر القرفة منذ فترة طويلة بتحفيز نمو الشعر من خلال منع تساقط الشعر المتكرر وعلاج الصلع.

وللاستمتاع بهذه الفوائد، حضري قناعاً عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الصافي مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعم، وقومي بتدليكه في فروة رأسك لبعض الوقت واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بشامبو خفيف، وقد يمنحك إحساساً بالوخز، وهو أمر طبيعي تماماً، ولا تنسي تسخين زيت الزيتون قليلاً قبل تحضير القناع.



3. ماسك القرفة والعسل وزيت الزيتون:

يمكن أن يعالج مزيج القرفة وزيت الزيتون والعسل تساقط الشعر، كما يعزز نمو الشعر.

ولتطبيق الماسك، قومي بتدليك هذا المزيج على فروة الرأس، واتركيه لمدة 15 دقيقة، قبل غسل شعركِ.

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