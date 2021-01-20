فوائد لا تتوقعها.. ماذا يفعل تناول الكثير من الألياف الغذائية لجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان هناك شيء واحد تحتاجه لضمان اندماجه في نظامك الغذائي كل يوم، فهو الألياف، كما أوضحت تارا مينون، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة.

ولكن ماذا يفعل تناول الكثير من الألياف الغذائية لجسمك؟.. هذا ما نسترضه وفقا لـ" thelist".

تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي: "الألياف الغذائية مهمة في وجباتنا الغذائية لأنها لا تساعد فقط في تنظيم عادات الأمعاء لدينا وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام، ولكن أيضًا له فوائد جهازية أخرى مثل تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، والمساهمة في صحة القلب عن طريق تحسين الكوليسترول وضغط الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن وإدارته ".

لكن لسوء الحظ، هناك شيء مثل الكثير من الألياف ويمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل الإسهال، والغازات، وتشنجات المعدة، والإمساك، والارتجاع المعدي المريئي.

بينما تقول اختصاصي التغذية بري تورنر ماكحريفي وفقا لموقع Everyday Health: "المستويات العالية من الألياف يمكن أن تتداخل أيضًا مع امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد وبعض مضادات الأكسدة، مثل بيتا كاروتين".

مقدار الألياف التي يجب أن تتناولها في اليوم

إذن ما هي كمية الألياف التي تحتاج بالفعل لتناولها كل يوم؟ وفقًا لأندرو رينولدز، زميل أبحاث في قسم الطب بجامعة أوتاجو، يجب أن تهدف بدلاً من ذلك إلى الحصول على كمية محددة من الألياف كل يوم لضمان عدم المبالغة في تناول الطعام.

وقال الباحث: "يستهلك معظم الناس أقل من 20 جرامًا من الألياف يوميًا، لكن دراستنا تشير إلى أنه يجب أن نحصل على 25 إلى 29 جرامًا على الأقل يوميًا من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والخضروات والبقول والفواكه".

أفضل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة محاولة تضمين القليل من الألياف في كل وجبة.

أوضحت تيرنر ماكجريفي لموقع Everyday Health: "توزيع كمية الألياف التي تتناولها على مدار اليوم سيسمح لك بتجنب بعض المشكلات المعوية التي قد تظهر على كمية كبيرة من الألياف، نحن بحاجة للتأكد من أننا نشرب كمية مناسبة من الماء مع كمية الألياف التي نتناولها للسماح بهضم سليم".