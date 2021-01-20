كورونا اليوم: الأطفال أقل نقلا للعدوى.. والعالم على شفا فشل كارثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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دراسة: الأطفال أقل نقلًا للعدوى

على الرغم من أنه مازال هناك جدل مستمر بين العلماء حول مدى الارتباط بين مقدار الفيروس، الذي يحمله الإنسان في أنفه وحلقه، وبين القابلية للانتقال وإصابة الآخرين بالعدوى، إلا أن نتائج دراسة جديدة تشير إلى أن الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، المصابين بفيروس كورونا، لديهم حمولات فيروسية أصغر بكثير من البالغين المصابين.

وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، تكشف بيانات صادرة عن مسؤولي الصحة العامة في هولندا وباحثين من كينيمرلاند في شمال هولندا، أن الأشخاص في أعمار أكثر من 80 عامًا لديهم حمولة فيروسية أكبر 16 مرة من الأطفال دون سن 12 عامًا.

كما يقول الباحثون إن اختبارات المستضدات السريعة rapid antigen tests، والتي يتم اقتراحها للاستخدام في المدارس والمطارات، من المُحتمل أيضًا أن تكون أقل دقة للأطفال بالمقارنة مع البالغين، بسبب هذا الحمل الفيروسي الأصغر، وفق ما ذكر موقع "العربية".

تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق

حذر خبراء من أنه لا يوجد ما يمنع ظهور وانتشار وباء جديد، يكون مصدره الصين على الأغلب، حيث إن العالم لم يتخذ الإجراءات التي تضمن عدم حدوث نفس سيناريو كوفيد-19 مجددا، فيما تعتقد منظمة الصحة العالمية أن العالم "لا يزال يواجه خطرًا غير مسبوق"، بعد مرور عام على أكبر أزمة في عصرنا.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من مليوني شخص منذ ظهور المرض في الصين في أواخر عام 2019، ويعتقد أن المرض نشأ في نوع غير محدد من الخفافيش.

فيما أصاب الوباء أكثر من 95.13 مليون على مستوى العالم، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من جراء الوباء تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة (89,261).

صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي

أطلقت منظمة الصحة العالمية، جرس إنذار لتوعية الدول المتقدمة حول خطورة ما يجري حول لقاح كورونا، بينما يستمر عداد ضحايا الفيروس التاجي بالارتفاع يوميا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة الأممية، إن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات، وحث الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لكوفيد-19 بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم.

وتابع قائلا "في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء".