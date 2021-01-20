لمواجهة كورونا.. أطعمة غنية بفيتامين سي بخلاف البرتقال

القاهرة - سمر حسين - صحة

فيتامين سي واحد من أهم العناصر الداعمة للمناعة في مواجهة فيروسات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، وتناوله بشكل يومي مهم للغاية لتقوية جهاز المناعة خاصة في أيام برد الشتاء، ويستعرض التقرير التالي أهم الأطعمة الغنية بفيتامين سي غير البرتقال، والتوقيت المثالي لتناول الفيتامين.

أطعمة غنية بفيتامين سي

الفلفل الأحمر الحلو

نصف كوب فقط من الفلفل المقطع يحمل 95 مليجراما من فيتامين سي.

الجوافة

تحتوي الجوافة على 377 ملي جراما من فيتامين «سي» في كل كوب.

الكرنب

كوب من الكرنب يحتوي على 84 ملي جراما من فيتامين سي.

الفراولة

يحتوي كل كوب من الفراولة على 98 ملي جراما من الفيتامين "سي".

البابايا

يحتوي كوب من قطع البابايا على كمية كبيرة من فيتامين «سي» تصل إلى 88 ملي جراما.

الفلفل الأخضر الحار

يحتوي كل قرن على 103 ملي جرامات من الفيتامين سي.

البروكلي

البروكلي يحتوي على كمية فيتامين «سي» تصل إلى 81 مليجراما في كل كوب.

الأناناس

كوب واحد من شرائح الأناناس يحتوي على 79 ملي جراما من فيتامين سي.

التوقيت المثالي لتناول فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي من المغذيات التي يسهل إذابتها لذا يفضل تناوله على معدة فارغة في الصباح قبل الإفطار من 30 إلى 45 دقيقة، بحسب موقع «nutrition» الطبي المتخصص.

كما أنه من الأفضل ترك وقت كاف كي يمتص فيتامين سي من الجسم في حالة تناوله بين الوجبات، حيث أنه لفيتامين c فوائد للجهاز المناعي والجلد والعظام، كما يساعد على منع الالتهابات ويسرع الشفاء ويأتي محملاً بخصائص مضادة للأكسدة.

ومن الأفضل أن تكون جرعة فيتامين سي اليومية للشخص البالغ ببن 65-90 ملليجرام من الفيتامين من خلال مصادر مختلفة.

أما بالنسبة لمن يعانون من حالات طبية او النساء الحوامل أو المرضعات، يمكن أن تصل الجرعة إلى 120 مللي جرام.