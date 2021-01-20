«طليقها مش نجم زي عز».. نفقة أطفال الفنانة انتصار «1500 جنيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ألف و500 جنيه قيمة النفقة التي صدر بها حكم لصالح أبناء الفنانة انتصار عام 2012 وما زالت سارية الآن، ويحاول زيادتها في الوقت الحالي معتز الدكر محامي الفنانة، مؤكدًا أنه جرى تحديد جلسة لها يوم 2 مارس المقبل في محكمة مدينة نصر دائرة 15، على أن تصل النفقة إلى 10 آلاف جنيه، بجانب دفع 140 ألف جنيه مصروفات دراسية سنوية لطفليها «شاهستا وممدوح»

محامي انتصار: موكلتي لم تهتم بقيمة النفقة

يقول المحامي معتز الدكر لـ«هن»، إن الفنانة انتصار لم تهتم بالقيمة المنخفضة للنفقة مقابل حصولها على المصروفات الدرسية الخاصة بابنتها وابنها: «المهم عندها المصاريف وطالب لها زيادة 10 آلاف جنيه بس لسه مصدرش حكم».

ويفسر «الدكر»، عدم ارتفاع نفقة الفنانة انتصار مقارنة بباقي الفنانات اللاتي حصلن على نفقة مرتفعة من بينهن الفنانة زينة طليقة الفنانة أحمد عز والتي وصلت نفقتها إلى 30 ألف في الشهر وقابلة للزيادة، بأن زوج الفنانة انتصار ليس من أصحاب الدخل الكبير الذي يسمح بدفع مبالغ كبيرة مقارنة بأجور بعض الفنانين.

مصاريف مدرسة أبناء انتصار منفصلة

وجاء في عريضة الدعوى أن مصاريف الأطفال ومصروفاتهما الدراسية تعد من عناصر نفقة الأبناء على أبيهم، وبالتالي فهو ملزم بدفع المبلغ الخاص بالدراسة سنويًا للمدرسة الأوروبية الألمانية بالقاهرة التي التحق بها الطفلين.

وتتميز الفنانة انتصار بخفة الظل وأدوارها المميزة التي شاركت فيها، منها الأعمال الدراسية والمسرح والأفلام.

ففي التلفزيون شاركت في مسلسل: «يتربي في عزه، ونظرية الجوافة، ويوميات زوج معاصر، وحلم الجنوب، وراجل وست ستات، وغيرها.

بجانب عدد من الأفلام السينمائية والتي تميزت فيها أيضا ومنها: «واحد صفر، وسهر الليالي، وعوكل، والنوم في العسل، وقليل من الحب وغيرها»، بالإضافة إلى بعض الأعمال المسرحية منها: «البلاش كده، يا دنيا يا حرامي، والبهلوانات، وفي صحتك يابا، وغيرها».

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في مسلسل «يتربى في عزه» الذي عرض في رمضان 2007.