10 معلومات عن أحدث ضحايا تحرش عمرو وردة.. «صورها جريئة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أحدث حلقات اتهامات التحرش التي تواجه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، فريق باوك اليوناني، ادعت فتاة تسمى فيدرا، أنها تعرضت للتحرش من جانب وردة، حيث روت كواليس محادثاته معها، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

محادثات ورسائل تلو الأخرى متبادلة بين لاعب الكرة وفيدرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، زعمت من خلالها الفتاة أن الاعب طلب منها الحضور إليه في الفندق على إنها زوجته، وسيرتب الأمر مع إدارة الفندق، وسرعان ما تحولت القصة لترند.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفتاة التي ادعت التحرش من اللاعب عمرو وردة.

- تسمى فيدرا، من مواليد 13 أكتوبر.

- تقيم في دبي.

- يتابعها عبر موقع إنستجرام، 5 آلاف حساب.

- تحرص على مشاركة متابعيها بالعديد من الصور والتي يغلب عليها الطابع الجريء.

-درست في اليونان.

- شاركت متابعيها عبر إنستجرام، كواليس المحادثات بينها وبين اللاعب عمرو وردة.

- شاركت العديد من التسجيلات الصوتية له أثناء محادثته لها.

- قالت إن وردة دعاها لغرفته في الفندق الذي يتواجد به.

- روت بأن بداية حديثه معها كان عبر تطبيق سناب شات، وقام بسبها ونعتها بأقبح الألفاظ.

- هددها اللاعب الشهير بإرسال الرسائل بينهم لأسرتها، على حد قولها.

عمرو وردة يواجه اتهامات بالتحرش

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، فقد سبق وأن اتُهم بالتحرش بعد تداول فيديوهات له مع فتاة في 2019، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة في ذلك الوقت، استبعاده من معسكر الفراعنة ، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لمباراة واحدة، والسماح له بالعودة، وقام بعدها بتقديم اعتذار للجميع.