أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عادة قضم الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قضم الأظافر

عادة يقبل عليها الكثيرون للتقليل من الضغط النفسي رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تعتبر أسهل طريقة للإصابة إذا لمس الشخص سطحًا ملوثًا.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الامتناع عن قضم الأظافر، تجنبا لالتقاط العدوى.