فوائد كثيرة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفجل يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الفجل من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، نظراً لأنه غني بالمركبات الغذائية المهمة والمفيدة لصحة الإنسان، ويحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة وكذلك المعادن والبروتين والألياف.

ونكشف لكم في التقرير التالي، العديد من الفوائد الصحية للفجل عند تناوله يوميا، بحسب ما جاء في موقع "food.ndtv".

- تحسين عملية الهضم

بسبب محتواها العالي من الألياف الطبيعية، يحسن عملية الهضم، والتقليل من الانتفاخ والحموضة، ويجعل الجهاز الهضمي يعمل بسلاسة.

- تعزيز صحة القلب

يعد الفجل مصدر جيد لأنثوسيانين الذي بدوره يحافظ على صحة القلب، والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن احتوائه على فيتامين ج وحمض الفوليك والفلافونويد أيضًا.

- الوقاية من السرطان

يساعد الفجل في مكافحة السموم والجذور الحرة بسبب محتواه من مضادات الأكسدة القوية، هو أيضاً يحوي عددا من العناصر الغذائية والألياف والمعادن والفيتامينات التي تحمي خلايا الجسم من الإصابة بالسرطان.

- خفض ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم في الفجل في خفض ضغط الدم، والحفاظ على تدفق الدم في الجسم، خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

- تقوية الجهاز المناعي

نظرًا لأن الفجل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، فإنه يمكن أن يحميك من نزلات البرد والسعال، ويحسن نظام المناعة لديك، ويساهم أيضا في التقليل من الالتهابات، ويحارب الشيخوخة المبكرة.

- تعزيز صحة البشرة

يوفر فيتامين سي والزنك والفوسفور في الفجل دعما لصحة البشرة والحفاظ عليها من الجفاف، وحب الشباب والبثور والطفح الجلدي.

- حماية الكبد

وبسبب محتواه من الألياف الطبيعية، يساهم تناول الفجل يوميا على حماية الكبد من التلف وتحفيز إنزيمات الكبد للعمل على الإسراع من وظائف الجسم، ومن ثم طرد السموم، فيؤدي للحصول على كبد أكثر صحة.