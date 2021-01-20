بولي وسادي.. جمعهما الحب 70 عاما وفرقهما كورونا 3 أشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 70 عامًا، تزوج روجر بولي، 93 عامًا، وسادي 91 عامًا، في مقتبل العمر وهما من ترورو هي مدينة في كورنوال بإنجلترا، لم يفترقا عن بعضهما البعض، سوى 3 أشهر بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، في كل بقاع العالم وراح ضحيته الملايين، ليلتقيان مجددا بعد فترة العزل.

كورونا فرقت الزوجين

أصيب الزوج روجر بالمرض في المنزل في خريف عام 2020، واضطر إلى إجراء جراحة استبدال مفصل في مستشفى رويال كورنوال في ترورو، قبل نقله إلى مستشفى فالماوث للتعافي، وفق لصحيفة «ميرور» البريطانية.

نُقل الأب إلى نفس دار الرعاية واضطر إلى عزله لمدة عشرة أيام ولكن لم يتم إخبار الزوجة بذلك حتى لا تُصر على زيارته وملازمته طوال الوقت وتطبيقًا للوائح الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبحسب الابنة، «ربما كان الأمر مزعجًا للغاية، لأنها تعلم أنه كان هناك ولا يمكنها رؤيته».

بعد 3 أشهر من العزل والانفصال بين الزوجين بسبب كورونا، كان اللقاء الذي جمع بينهما وأدمع الجميع، جُمع شملهما، في نهاية المطاف في لحظة بهيجة التقطتها عدسات الكاميرات.

ديف الابن الأكبر يروي كواليس اللقاء: كانا في قمة السعادة

وعبر ابنهما ديف بولي، عن سعادته البالغة بعد لم شمل والديه مجددًا، إذ قال، «نظرًا لأن أمي وأبي لم يرا بعضهما البعض خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فإن أطول فترة ابتعدا فيها عن بعضهما البعض، كانت لحظة مباركة للغاية عندما التقى والدي وانفطر الكثير منهم إلى البكاء، فهو الأمر ذات الإحساس الأكبر في العالم، إذ بدأ في احتضان بعضهما البعض وتبادل النظرات بعد الفراق الذي اعتبراه الأكبر في حياتهم».