خطوات بسيطة لعلاج برودة الأطراف في الطقس السيئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض مصر لموجة من الطقس البارد بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يتزامن معها سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر تلك الموجة حتى الجمعة المقبلة.

وخلال تلك الفترة يزداد الشعور بالبرد، كما تزداد الأطراف برودة ما يجعل موجة الطقس السيئ مؤلمة حيث لا يستطيع البعض تحمل برودة الأطراف، وفيما يلي يستعرض التقرير التالي أسباب برودة الأطراف في الشتاء وعلاجها بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص.

أسباب برودة الأطراف

الإصابة باضطراب في الأوعية الدموية.

فقدان الشهية وعدم تناول الطعام.

الإصابة بفقر الدم.

التوتر الشديد طوال الوقت.

درجات الحرارة الباردة وموجات الطقس السيئ.

اضطرابات الأعصاب.

علاج برودة الأطراف

ارتداء الجوارب الصوف، أو القطيفة الدافئة، أو أكثر من جورب أو ارتداء لكلوك الشتاء هي من أفضل علاجات برودة القدمين.

ارتداء الجوانتي الصوف أو القطيفة خلال الشتاء في البيت لبعث الحرارة في اليدين مع الاهتمام بوضع كريم مرطب لتجنب تشقق اليدين الناتج عن البرودة.

يجب تحريك الجسم بانتظام حيث تساعد الحركة على تدفئة الجسم وتدفق الدم من وإلى الأطراف.

يمكن الاستعانة بالماء الدافئ ووضع الأطراف في حمام من الماء الدافئ أو الاستحمام به.

يعتبر الماء الدافئ حل سريع لتخفيف برودة الأطراف، وذلك بوضعها من 10- 15 دقيقة.

يخفف الماء الدافئ كذلك من حدة التوتر كما يحافظ على تدفق الدم إلى القدمين.

هناك بعض الأكلات يمكن تناولها والتي تعمل على تدفئة الجسم.

تساعد تلك الأكلات أيضا على إمداد الجسم بالطاقة، مثل المشروبات الساخنة، وشوربة العدس، والأكلات التي تحتوي على سكريات.

حمص الشام، والعدس، الشوربة الساخنة، السحلب، القرفة، والمحشي جميعها مشروبات ومأكولات تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتمنحه الدفء بشكل عام سواء في الأطراف أو في الجسم كله.