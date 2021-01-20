«الإفتاء» تعلق على واقعة تعرية أب لرضيعته: تجرد من الإنسانية.. وحرام شرعا

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في واقعة مشينة هزأ الرأي العام انتشر مقطع مصور لأب تجرد من مشاعره وخلع عن رضيعته ملابسها خلال الطقس البارد، وظلت الصغيرة تصرخ طالبة النجدة ووالدتها في الخلفية ظهرت بصوتها تطالب زوجها برحمة الصغيرة، وعقبت دار الإفتاء على تلك الواقعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت الإفتاء أن هذا الفعل حرام شرعا ولا يجوز من الأب، وكتبت الإفتاء في المنشور الذي حظى خلال دقائق قليلة على آلاف التفاعلات وإعادة المشاركة، «تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا».

وأكملت الإفتاء في المنشور؛ «فكما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد وتهيب دار الإفتاء بجميع المصريين، عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية».

قصة تعرية رضيعة في الشارع

قالت والدة الطفلة في تصريحات خاصة، لـ«هن» إن والد الضحية دائم الشجار معها ما دفعها إلى عدم تسجيلها باسمه، وطالبت بإجراء تحليل DNA للطفلة ووالدها، بعدما جرد الرضيعة من ملابسها في جو الشتاء القارث وهدد والدتها بحرقها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة للتحقيق في الواقعة، وقال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل، إن والد الطفلة تعدى من قبل على جد الطفلة محدثا جرح في وجهه وهو دائم الشجار مع زوجته.