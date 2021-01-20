طليقة علي ربيع تتحدث عن علاقتها بحماتها: «قدمت كل حاجة ولقيت حيطة سد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت ندى محمود، طليقة الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر وأم ابنته الوحيدة مليكة، خلال استضافتها في برنامج قعدة ستات، عن كواليس حياتها الشخصية، مشيرة إلى علاقتها بحماتها السابقة.

ويعد ذلك الظهور الأول لطليقة علي ربيع على شاشات التلفزيون بعد انفصالها عنه، حيث تطرقها للحديث عنه وعن أسرته، والتي شاركت مقتطفات منها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام».

وقالت ندى خلال الحلقة، «الفكرة بترجع للزوج، والمشاكل في أغلب الحموات، قدمت أيام الأسبوع كله، اتجوزت وأنا عندي 18 سنة، كل واحدة بتحب حد بتحبه بالباكدج بتاعته، ولكن لقيت حيطة سد».

وتابعت طليقة الفنان، «أنا شايفة إن أي بنت هتتجوز تراعي ربنا وتقدر إن هي هتوافق يحصل ده مع والدتها أو معاها لما تكبر مش هتعمل أكيد مشاكل مع حماتها، أنا كندى من الناس اللي ديمًا براجع نفسي، أنا بتمنى كل اللي عملته من أول يوم، سواء مع شريك حياتي أو أهله أو شغله، تترد في أمي وأبويا وأخواتي».

انفصال ندى محمود وعلي ربيع

وقبل عامين مضا وتحديدا في أبريل 2019، انفصلت ندى محمود، عن الفنان علي ربيع وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام» عن رغبة الفنان في الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

«والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها»، وفق حديث والدة ندى، في حديث سابق مع «هُن».

والدة ندى محمود تتحدث عن أسباب الانفصال

وعن قرار الانفصال، قالت والدة ندى :«علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني».