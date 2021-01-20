«نجدة الطفل»: والد «رضيعة التعرية» أصاب جدها بعاهة مستديمة وهارب من التجنيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة جديدة كشفها صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن واقعة «رضيعة التعرية» التي شهدتها قرية بنوب بمحافظة الدقهلية.

والد رضيعة التعرية: دائم التعدي على والدتها وجدها

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع الفيديو المثير للغضب، عن الأب الذي قام بتعرية رضيعته في الشارع، أوضح «صبري» في تصريح لـ«هن»: أن الأب دائم التعدي والمشاجرة مع الأم بالإضافة إلى تعدي على والدها: «كانت عاملاه محضر ضرب قبل كدا.. وكان معور أبوها في وشه وعمله عاهة مستديمة.. وكان سارق دهبها كمان».

وتابع «صبري» عن الأب، صاحب السمعة السيئة أنه هارب من التجنيد.

أب يعري رضيعته في الشارع

وكان مقطع فيديو جرى تداوله عن أب يعري رضيعته في الشارع، وسط محاولات البعض لإبعاده عنه، المقطع الذي أثار غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل النيابة التي أمرت بالتحقيق في الواقعة.

وتحدثت آمال البسيوني والدة «طفلة التعرية»، إن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب دون سبب: «ووصل به الأمر في الانتقام أن أجبرني على خلع ملابسي وصورني عارية وأنا أردد ألفاظ مخلة بالآداب ثم أرسل الصور لوالدي انتقامًا مني».

وأضافت الأم في تصريحات لـ«هن»: «البنت عندها سنتين.. وكل دا مسجلهاش باسمه.. وبيقول للناس كلها مش بنتي.. وأنا بطالب بتحليل DNA».

أما عن المشهد المؤلم الذي تعرضت له الرضيعة، أوضحت: «عشان مش عاوز يدفع نفقة.. ولا يصرف عليها.. وبيقول هخلصك منها وأولع فيها عشان يعرفنا أنها مش فارقة معاه.. وإحنا رايحين مركز الشرطة دلوقتي».