الامارات | ماء الأرز.. ينبوع جمال لا يخطر على البال!

شكرا لقرائتكم خبر عن ماء الأرز.. ينبوع جمال لا يخطر على البال! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد ماء الأرز بمثابة ينبوع صحة وجمال للشعر؛ إذ تسهم المواد الفعالة به في التمتع بشعر قوي ولامع.

وأوردت مجلة «وومان» النمساوية المعنية بالصحة والجمال أن ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية وفيتامين B6، ما يسهم في تقوية بنية الشعر ويحارب التقصف. كما يشتمل ماء الأرز على مادة «إينوزيتول»، التي تمنح الشعر لمعاناً.

وأضافت أنه يمكن استخدام ماء الأرز كغسول بديل للبلسم؛ فبعد استخدام الشامبو يوضع على الشعر لمدة قصيرة، ثم يشطف جيداً.

ولعناية مكثفة بالشعر، يترك ماء الأرز على الشعر طوال الليل، ثم يشطف الشعر في الصباح جيداً بواسطة ماء صاف.

وعن كيفية تحضير ماء الأرز، أوضحت المجلة أن الأرز يغسل جيداً، ثم يوضع في وعاء مغلق، ثم يسكب ماء صنبور بارد عليه ويقلب جيداً، ثم يخزن في مكان مظلم لمدة لا تقل عن خمس ساعات ولا تزيد على يومين، كي يتخمر الأرز. وبعد ذلك ينقل ماء الأرز الناتج عن هذه العملية إلى زجاجة ذات بخاخ لاستعماله بسهولة عند غسل الشعر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news