أعراض غريبة لكورونا تربك البعض.. وطبيب: الفيروس يصيب جميع أعضاء الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الارتباك أصابت الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اشتكى العديد من مصابي كورونا بأعراض غير عادية مختلفة عن تلك الأعراض الشائعة، والتي تنوعت بين الحمى والسعال الجاف والتعب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي لم تدرج أي أعراض أخرى.

ويقول تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، وفقًا لموقع thehealthsite، إنه لاحظ المزيد والمزيد من المرضى الذين يعانون من مثل هذه الأعراض الغريبة، مشيرًا إلى أن واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بكورونا يعاني من أعراض أقل شيوعًا لا تظهر في قائمة منظمة الصحة العامة في إنجلترا الرسمية .

ومن جهته حسم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، الجدل بشأن هذا الأمر، مؤكدًا أن الفيروس الحالي يختلف عن سلالة الكورونا التي بدأت في ووهان بالصين في نهاية 2019، مشيرًا إلى أنه بات يتميز بالسرعة الفائقة، والقدرة على عدوى عشرات الأشخاص في غضون ساعة، إذا كانوا في مكان مغلق سيء التهوية.

وكشف بدران لـ"الخليج 365" أن فيروس كورونا أصبح قادرًا على إصابة جميع أعضاء الجسم، من خلال مجموعة من الأعراض الجديدة مختلفة عن تلك الأعراض الشائعة والمعروفة عن الإصابة به، مشيرًا إلى أن 20% من المصابين بالكورونا لديهم أعراض غير شائعة كالطفح الجلدي أو تقرحات الفم أو الفواق أو حساسية العين .

وأضاف أن أصحاب المناعة الجيدة لا خوف عليهم من تلك الأعراض، فربما يصابون ولا تظهر عليهم أي أعراض، ويشفون تماماً بدون أي تدخلات طبية، مشيرًا إلى أن40% من المصابين بكورونا، وحتى الأطفال قد يكونوا مصابين دون أن تظهر عليهم الأعراض، وأن 85% من حالات العدوى المشخصة تكون بسيطة ولا تحتاج رعاية طبية.

وقال إنه إضافة للأعراض السابقة الكلاسيكية للكورونا، الحمي والسعال الجاف وضيق النفس ، فهناك أعراض مختلفة وهي:

- التهاب ملتحمة العين:

فقد تكون من أعراض الإصابة بكورونا، خاصة وأن العين بوابة لدخول فيروس كورونا كوفيد-19 لجسم الإنسان.

- حساسية الجلد:

حساسية الجلد، والأرتيكاريا، وظهور طفح جلدي جديد يمكن أن يكون ضمن الأعراض الجديدة للفيروس، فأصبح الجلد ساحة لعمل الكورونا.

واستعرض "بدران" بعض الأعراض التي تظهر على الجلد، وهي:

- نتوءات حمراء صغيرة

وقال إنه ربما تظهر نتوءات حمراء صغيرة بصورة منتشرة مع بقع حمراء مسطحة متعددة، مشيرًا إلى أنها ترتبط بمرض كورونا الأكثر حدة.

- التهاب الملتحمة

بظهور احمرار لبياض العين، لافتصا إلى أن التهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في مرض كورونا الأكثر خطورة.

- تورم الجلد

يوضح أن الجلد قد يتورم بما يشبه التورم الذى يصاحب الصقيع، وهو يسمى بأصابع كورونا، مشيرًا إلى إمكانية أن يؤثر على اليدين أو القدمين أو كليهما في نفس الوقت، كما يمكن أن يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلمًا ومثيرًا للحكة، وفي بعض الأحيان تكون هناك بثور أو بثور صغيرة، لافتًا أيضًا إلى أنه غالبًا ما تظهر حالات تورم الأصابع في وقت متأخر من المرض، بعد أعراض أخرى، وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال.

- أرتيكاريا

ويقول بدران إنه طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة، تتراوح من حجم رأس الدبوس إلى أحجام كبيرة بحجم أطبق الطعام ، مشيرًا إلى أن تلك التورمات تختفي في غضون دقائق إلى عدة ساعات في مكان واحد، ولكنها قد تأتي وتختفي في أماكن أخرى، وأنها غالبًا ما تستمر لمدة عشرة أيام ليس أكثر.

وأضاف أنه ربما تحدث الأرتيكاريا في نفس الوقت مع أعراض الكورونا الأخرى، في جميع الأعمار، وأن ظهورها يرتبط بالأعراض الأكثر حدة لكورونا.

- البثور المائية

وهي بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وغالبًا على اليدين، وفقًا لبدران الذي أوضح أيضًا أنها أكثر شيوعًا خاصة للمرضى الذين هم في منتصف العمر، وهي تدوم لمدة عشرة أيام أو أكثر قليلًا، لافتًا إلى أنها ترتبط بمرض كورونا متوسط الخطورة.

- تشبك الجلد

يوضح أنها علامات على الجلد تشبه الشبكة، لونها أحمر مزرق تشبه شباك الصيد، أحيانًا مع كدمات صغيرة، وهي ترتبط بالإصابة الشديدة لفئات عمرية أكبر، مشيرًا إلى أن هذا النمط ناتج عن انسداد الأوعية الدموية التي تنشأ كجزء من استجابة الجسم المناعي لفيروس كورونا .

- طفح جلدي مصاحب لمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال

يقول بدران إنه يحدث مع استجابة الجهاز المناعي المفرطة، مع حدوث التهاب في القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض الصدمة، لافتًا إلى أن هذه المضاعفات النادرة جدًا قد تحدث لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد إصابة الطفل بكوفيد-19 .

- تساقط الشعر

ويذكر أن تساقط الشعر يحدث في حالات مرضى كورونا الشديدة، خاصة في الحالات المصاحبة للتوتر، منوهًا إلى أن الشعر سوف يتعافى في الوقت المناسب بشرط أن تكون مستويات الحديد طبيعية .

- الإرهاق والإعياء

يؤكد أن الإرهاق الجسدي والتعب الشديد ضمن أعراض فيروس كورونا، فالبعض ينخدع بالإرهاق، ويعتقد أنه تعب بدني كالعادة، لكن يمكن أن يكون مؤشرا للإصابة بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أن الإرهاق العقلي أيضًا مؤشر للإصابة بكورونا.

- ضباب الدماغ

ويلفت بدران إلى تكرار شكاوى المصابين بكورونا من تراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية والصداع.

- شكاوى هضمية

يقول إنه قد يعاني المصابون من مشكلات في الجهاز الهضمي، خاصة فى الأطفال، منها القيئ أو الغثيان أو الاسهال أو آلام البطن.