الطريقة الصحيحة لغسل الجاكت المبطن بالزغب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الجاكت المبطن بالزغب من الموديلات المحببة خلال فصل الشتاء؛ نظرا لأنه يمنح المرء شعورا ممتازا بالدفء، ولكنه يحتاج إلى طريقة خاصة عند غسله للحفاظ على رونقه.

وعن كيفية غسل الجاكت المبطن بالزغب، أوضحت الرابطة الألمانية لشركات منتجات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل أنه ينبغي اختيار برنامج غسل يحافظ على الملابس وفي درجة حرارة لا تزيد عن 40 مئوية.

ويراعى ألا تقل سعة حلة الغسالة الأوتوماتيكية عن 6 كجم، مع عدم وضع أية ملابس أخرى مع الجاكت، على أن يتم استعمال مسحوق غسيل مخصص للزغب أو مناسب له.

ومن المفيد وضع حتى 4 كرات تنس نظيفة في الغسالة؛ حيث تساعد حركتها في الحيلولة دون التصاق الزغب ببعضه البعض.

ومن الضروري أيضا عصره جيدا؛ نظرا لأن الزغب يزداد وزنه بمعدل الضعف بفعل امتصاص الماء.

ويتم التجفيف في مجفف الملابس، مع إجراء عملية التجفيف بمعدل مرتين لمدة ساعة في كل منهما في درجة حرارة لا تزيد عن 100 درجة، ثم يتم نفضه جيدا ليصبح بذلك جاهزا للارتداء.