الأطباء الصينيون يستخدمون الطحالب لعلاج "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف علماء الأحياء الصينيون أن المواد السكرية من خلايا طحالب Ecklonya Kurome بإمكانها وقف عمل أهم إنزيمات الفيروس التاجي ومنعها من التوغل في خلايا الإنسان.

ويأمل العلماء بأن يُعدوا على أساس تلك المواد دواء ضد عدوى فيروس كورونا، وفق ما ذكر موقع " روسيا اليوم".

يذكر أن العلماء يستخدمون عادة من أجل مقاومة انتشار وباء فيروس كورونا أدوية تم إثبات فاعليتها في مكافحة أمراض أخرى ويبحثون في الوقت نفسه عن مواد فعالة أخرى يمكن استخدامها كأدوية ضد الفيروس التاجي.

واتضح على سبيل المثال أن بعض الأدوية المستخدمة لمكافحة مرض التهاب الكبد С ومرض الإيبولا تصلح لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ويجري العلماء على وجه الخصوص دراسات تهدف إلى فحص قدرة مستخلصات الشاي الأسود وسم الثعبان والأفسنتين على منع فيروس كورونا من التكاثر.

وقد اكتشف فريق العلماء في معهد شنغهاي الصيني للأعشاب الطبية برئاسة الباحث، دينغ كان، وسيلة أخرى يمكن أن تكون فعالة في مكافحة فيروس كورونا وذلك بعد دراسة المركبات السكرية التي تتضمنها مستخلصات الطحالب Ecklonya Kurome التي يمكن إيجادها في البحر الياباني.

ويستخدم الطب الشعبي الصيني تلك الطحالب كأحد مكونات الدواء الذي يمنع تشكل الجلطات في الدم ويحمي الخلايا من آثار الإشعاع.

وقرر، دينج كان، وزملاؤه التأكد من قدرة مستخلص الطحالب على التعامل مع جزيئات فيروس كورونا ومنعها من التكاثر داخل خلايا رئتي الإنسان. ولهذا الغرض قام العلماء بإعداد محلول يتضمن أهم مكونات فيروس كورونا وجعلوه يتفاعل مع مختلف المواد السكرية التي تم استخراجها من مستخلص الطحالب.

واتضح أن مادة سكرية واحدة رقم 375 استطاعت شل قدرة الفيروس التاجي على التكاثر داخل الخلايا.

وأظهرت التجارب أن تلك المادة السكرية عرقلت عمل إنزيم بروتين 3CL pro الذي يلعب دورا هاما في تجميع جزئيات جديدة للفيروس التاجي وتمنعه من التوغل إلى داخل خلايا الرئتين.

ويعتزم العلماء الصينيون في الوقت الراهن التأكد من قدرة المادة الـ375 على وقف عدوى فيروس كورونا في جسمي الحيوان والإنسان.