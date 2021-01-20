برنامج سكر بنات: حيل مكياج سهلة طبقيها في المنزل  

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:37 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :حيل تجميلية سهلة تضفي على مكياجك لمسة عصرية بسيطة ويمكنك تطبيقها في المنزل من مستحضراتك المتوفرة. كيف؟ تابعي التفاصيل، ولا تنسي أن تشتركي بقناة الخليج 365 سناب شات ليصلك كل جديد.

لتصغير الأنف:

تصغير الأنف

ضعي بودرة حرة على زوايا الأنف، ثم ضعي اللون البروني على عظمة الأنف.

بعدها انفضي البودرة عن محيط الأنف وضعي القليل من الهايلايتر.

لترطيب البشرة وتغطيتها:

ترطيب البشرة

قومي بمزج كريم المرطب الخاص بك مع كريم الأساس .

وفي حال كان كريم الأساس الخاص بك لونه داكن، يمكنك أيضاً اعتماد الطريقة نفسها لتفتيح كريم الأساس.

لرفع الحواجب:

لرفع الحواجب

قومي بتعبئة فراغات الحواجب، بعدها استعملي صابونة من دون لون مع فرشاة حواجب ومشطّي بها شعر الحاجبين .

لرموش أكثف:

لرموش أكثف

مشّطي رموشك ببودرة حرة، بعدها ضعي الماسكرا والنتيجة مرتين أكثف.

لشفاه مات:

لشفاه مات

في حال لم يتوفر لديك أحمر شفاه بتركية مات، ضعي أحمر الشفاه ثم غطي شفتيك بمنديل ورقي وضعي فوقها بودرة حرة وسيصبح أحمر شفاهك مات.

للحصول على أيلاينر ملون:

أيلاينر ملون

في حال كنت تعاني من نقص في ألوان أقلام الأيلاينر، لا تقلقي.

كل ما تحتاجين إلية مثبت مكياج، وعلبة ظلال عيون.

رشي مثبت المكياج على فرشاة الأيلاينر واختاري لون الظلال الذي تريدين وبعدها ارسمي به.

للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .