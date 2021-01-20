أبرز صيحات الأظافر باللونين الأبيض والأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:37 مساءً - الأبيض والأسود هما من ألوان المناكير التي بالإمكان اعتمادها في كل الأوقات، ويشكلان في ما بينهما أفضل مزيج ألوان قديم – جديد، لذلك بإمكانك اعتمادهما على أظافرك مراراً وتكراراً إنما بموديلات وأساليب مختلفة. لذلك، ليس عليك سوى اقتناء زجاجتي مناكير باللونين الأبيض والأسود، لتحصلي على أجمل موديلات المناكير التي تمنح أظافرك لمسة عصرية تلائم الأيام العادية كما السهرات والمناسبات.



مناكير فرنسي بخطوط رفيعة

مناكير فرنسي بخطوط رفيعة



إذا كنت من محبات المناكير الفرنسي، اعتمديه بأسلوب ناعم جداً وأنيق، باستخدام المناكير الأسود والأبيض، لإنشاء خط رفيع جداً عند مقدمة الأظافر، على أن تعتمدي المناكير النيود المائل الى الوردي كقاعدة أساسية لأظافرك. ولإضفاء لمسة نهائية لامعة على أظافرك، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

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خطوط منحنية بالأبيض والأسود

خطوط منحنية بالأبيض والأسود



إذا كنت تعتمدين الأظافر ذات الشكل اللوزي، بإمكانك تجربة الأظافر المزينة بالخطوط المنحنية باللونين الأبيض والأسود. في البداية، ضعي طبقة من المناكير الوردي الفاتح، بعدها ارسمي خطوطاً منحنية على كل ظفر على حدة باستخدام المناكير الأبيض والأسود، على أن تكون متوازنة وأنيقة.

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خطوط لولبية مرقطة

خطوط لولبية مرقطة



ومن بين موديلات الأظافر المميزة التي بإمكانك اعتمادها باللونين الأبيض والأسود، الأظافر المزينة بالخطوط اللولبية المرقطة، وهي ترتكز على تطبيق المناكير الأبيض فقط على بعض الأظافر، والأسود على إصبع الإبهام، أما الأصابع الأخرى فارسمي عليها خطين لولبيين بالمناكير الأسود والأبيض وزينيهما بالنقاط.

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نقشة الورود

نقشة الورود



تعد الورود أحد أبرز النقوشات الرائجة التي يتم اعتمادها على الأظافر، فهي تمنح الأظافر مظهراً حيوياً جذاباً. لذلك، اعتمدي نقشة الأزهار باللونين الأسود والأبيض، فهي تضمن لأظافرك مظهراً فريداً من نوعه يلائمك في مختلف الأوقات. أما القاعدة الأساسية لأظافرك فهي أيضاً الأبيض والأسود.

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نقشة الشطرنج

نقشة الشطرنج



إذا كنت تعتمدين الأظافر ذات الشكل الدائري، امنحي أظافرك مظهراً ناعماً وأنيقاً وعصرياً في الوقت نفسه، باستخدام نقشة الشطرنج على اثنين من أظافرك تجنباً للمبالغة، باستخدام المناكير الأبيض والأسود. أما بقية الأظافر فاطليها بالمناكير الأسود اللامع.

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